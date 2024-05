Candidato habilitado por la justicia asegura que el proceso de preselección se desnaturalizó

Alain Núñez defiende su apelación porque fue una cuestión de principios y por la reivindicación de sus derechos

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La Sala Constitucional Tercera determinó la pasada jornada que la inhabilitación del abogado Alain Núñez como candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Santa Cruz, fue irregular; en ese sentido, notificará a la Comisión mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que en un plazo de tres días revoque su determinación y lo restituya en las listas de postulantes a esa instancia judicial; caso contrario, el proceso de las elecciones judiciales continuará paralizado.

El exvocal constitucional Alain Nuñez, tras ganar el amparo constitucional interpuesto contra la ALP porque consideró que se vulneraron sus derechos al excluirlo del proceso de preselección a las elecciones judiciales, queda a la espera de que la Comisión mixta de Constitución emita una nueva resolución que lo habilite nuevamente como candidato a las elecciones judiciales, porque asegura que cumplió con todos los requisitos.

“Lo que está claro es que la comisión actuó de manera ilegal y que hoy se ha restituido la legalidad del derecho legal y constitucional en el proceso de preselección, acá no se pelea por estar o no en papeleta, sino el principio de respeto a los derechos y a la Constitución. Como hombre de derecho no puedo permitir que se violen mis derechos y considero que debemos hacer respetar el estado de derecho”, puntualizó.

El jurista cruceño señaló que la Sala Constitucional estableció que su inhabilitación fue irregular y una vez notificada la comisión, tendrá tres días hábiles para cumplir con lo dispuesto; si no lo hace, el proceso continuará paralizado; sin embargo, aseveró que ya no le interesa estar en la papeleta porque considera que el proceso está desnaturalizado dejando en claro que su apelación fue por una cuestión de principios y de respeto a sus derechos.

“Eso es lo que ha dicho una Sala Constitucional que le ha dicho a las comisiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene claro que no se puede valorar ningún fallo que se haya dictado en la función y mucho más en la función constitucional. Acá no hay una motivación de estar en una contienda que ha sido desnaturalizada, hemos peleado por la independencia del poder judicial, que también eso dijo el tribunal”, destacó.

Foto: captura pantalla

Núñez reiteró que los vocales de la Sala Constitucional Tercera hicieron una valoración de los pasos que los integrantes de la comisión hicieron para su inhabilitación y verificó que fueron al margen de la Constitución Política del Estado (CPE), de los convenios y tratados internacionales, y de la propia convocatoria para las Elecciones Judiciales.

“Bajo esta situación podríamos decirle mañana a un legislador que una ley no está bien redactada y, por tanto, ya no puede ser parlamentario. Sin embargo, en tal caso, nuestra posición es que el proceso de preselección de altas autoridades del Órgano Judicial no puede quedar truncado dado que es un proceso en el cual la ciudadanía, el pueblo boliviano, está esperando nuevas autoridades” afirmó.

La inhabilitación del exvocal fue producto de la impugnación presentada por la diputada Ninoska Morales, quien en su solicitud argumentó que, Núñez y el vocal Diego Ramírez de la Sala Constitucional de la que eran parte, concedieron una tutela a un amparo constitucional en contra del municipio cruceño y de los bienes del Estado. Sin embargo, Ramírez no fue inhabilitado y continúa en carrera.