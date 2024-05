Cazzu anunció su separación de Christian Nodal y dejó una fuerte reflexión

Los artistas dieron por terminada su relación, a tan solo ocho meses de ser padres; a través de las redes sociales, la cantante argentina dio sus explicaciones.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, anunció mediante sus redes sociales el fin de su relación con Christian Nodal. Este jueves, sorprendió a sus seguidores con una historia temporal en la que reflexionó sobre su separación a poco más de un año y medio junto al cantante mexicano. Luego del momento único que compartieron tras el nacimiento de su primera hija, Inti, hicieron eco de la razón de por qué tomarán caminos distintos a partir de ahora. “Todo sana”, manifestó “la Jefa”.

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real”, empezó Cazzu y continuó con su acotado mensaje: “Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los desaciertos y los errores. Hoy, como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas, nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor”. Al final, cerró con el emoji de un corazón: “Gracias, todo sana”.

Por su parte, Nodal subió a su propio perfil oficial otro comunicado que más tarde replicó su expareja: “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Los rumores de una ruptura entre la pareja surgieron a principios de mayo, cuando los fans de Nodal destacaron que retiró de su perfil todas las fotos en las que figuraba con Cazzu. Al mismo tiempo, para el Día de la Madre, que se celebró en México dos semanas atrás, tampoco habría hecho referencia a la festividad en favor de la mujer que dio a luz a su primera hija.

El lugar que le dio origen a su amor

La relación de los cantantes empezó en junio del 2022, cuando fueron atrapados por la prensa en un paseo por Guatemala. De inmediato estalló la polémica, ya que el compositor oriundo de Sonora, había finalizado un romance con Belinda cuatro meses antes, con quien llegó a comprometerse.

A partir de allí, nacieron diferentes resquemores y comentarios de advertencia para la argentina por la personalidad del mexicano. Sin embargo, la relación floreció al punto tal de que tuvieron una hija hace 8 años.

En ningún momento manifestaron signos de incomodidad y siempre aparecieron ante las cámaras y en las redes sociales felices. Hasta Nodal le dedicó una canción a la argentina, “Casualidades”, “esta canción es preciosa y viene de lo profundo del corazón y va del proceso de la conquistada”, explicó tras el lanzamiento en mayo del 2023 en el programa español La top news.

Incluso, sobre la historia de amor con la Jefa, comentó: “Las argentinas son difíciles. (Conquistar a Cazzu) es lo que más me ha costado. Tienen desromantizadas muchas cosas, no solo es que se dejan envolver… son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, (pero) fue un proceso bonito”.

De momento, ninguno de los dos artistas aclaró los motivos de su ruptura y solo se cobijaron en el único mensaje oficial desde sus redes, con el fin de evitar versiones dispares en la prensa.

