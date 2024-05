Chelsea Handler confesó que siente atracción sexual por Robert De Niro

La comediante aseguró que le gustan los hombres mayores y expresó sin filtros que desearía acostarse con él

La provocadora franqueza de Chelsea Handler vuelve a acaparar titulares. Esta vez, la comediante estadounidense no tuvo reparos en expresar su atracción sexual por el actor Robert De Niro durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, programa en el que coincidió con el octogenario artista. La declaración sorprendió tanto a la audiencia como al propio anfitrión del programa.

“Me siento sexualmente atraída por Robert De Niro. Siempre ha sido así”, confesó repentinamente Handler luego de que el presentador mencionara a sus invitados de la noche. “No voy a fingir que no es así. Me gustaría que él me penetrara”, resumió mientras el presentador, evidentemente sorprendido, cambió el tema de la conversación.

Previamente, la comediante explicó que no se había acercado al actor de Taxi Driver en los camerinos debido a la presencia de su novia, Tiffany Chen. “No pude acercarme a él porque su novia está allí, y no quiero que piense que estoy intentando hacer un movimiento, aunque quiero hacerlo”, detalló.

Luego explicó que tiene una predilección por los hombres de mayor edad. “Siempre salgo con hombres mayores”, insistió y luego bromeó diciendo que en algún momento tendrá que parar porque sus citas serán “demasiado viejos”.

Esta no es la primera vez que Handler lanza declaraciones subidas de tono. En junio, publicó un video en X mencionando a De Niro y Al Pacino. En ese momento, criticó lo que llamó una “epidemia” de “hombres viejos y libidinosos que no paran de esparcir su simiente” en referencia a los hijos que tuvieron a pesar de su avanzada edad.

En dicho clip también nombró a Elon Musk y Alec Baldwin, y en su clásico tono humorístico, se ofreció a ponerse en subasta para los octogenarios disponibles, diciendo: “pueden encontrarme en eBay o DoorDash. Y para un 20 por ciento de descuento, pueden usar el código ‘sugart-ts’”.

Otra declaración controversial de Handler ocurrió en febrero de 2023, cuando mencionó su atracción por el senador republicano Mitt Romney durante una presentación en The Daily Show.

Tras mostrar un clip en el que Romney discutía con el exlegislador George Santos, y bromeó: “Me siento sexualmente atraída por Mitt Romney. No me importa que sea republicano o mormón. De hecho, siendo mormón, puede tener otra esposa, y si no, como republicano, estará interesado en tener una aventura. Problema resuelto”.

El New York Post sugiere que De Niro quizá grabó primero su entrevista con Jimmy Fallon y por ello este no pudo preguntar algo sobre los sugerentes comentarios de Handler.

Chelsea, nacida en febrero de 1975, es una comediante, escritora y presentadora estadounidense conocida por su estilo audaz. Inició su carrera en el entretenimiento a los 19 años y alcanzó la fama con su programa Chelsea Lately en E!, el cual se emitió de 2007 a 2014.

Al convertirse en una figura popular de la televisión americana, desarrolló otros formatos como los shows Chelsea Does y Chelsea en Netflix.

En su vida personal, ha captado la atención por sus relaciones con figuras destacadas como Ted Harbert, CEO de Comcast, y el hotelero Andre Balazs. Handler ha sido también transparente sobre sus experiencias más íntimas, como haber participado en un trío cuando tenía una relación con Harbert.