Ciberestafa: aprehendido negó los delitos y dijo que jamás se contactó con la víctima

Uno de los aprehendidos por los delitos de estafa, rompió el silencio. Conozca parte de su declaración.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Una de las personas aprehendidas por el delito de ciberestafa, negó rotundamente ser parte de la red de estafadores desmantelada en un operativo de la Felcc; además aseguró que ‘jamás se contactó con la víctima’.

El pasado 16 de mayo, tras un operativo realizado por el grupo Daci de la Felcc se logró la aprehensión de 4 personas encontradas en una casa que funcionaba como centro clandestino, donde los estafadores contactaban a sus víctimas. Este sábado 18 de mayo, tras instalarse la audiencia cautelar, se dio a conocer la declaración de uno de los implicados.

¿Diga usted con relación a la denuncia presentada en su contra del delito de estafas a través de celular que tiene en su contra que puede manifestar en su defensa?

R. Voy a manifestar Dra. La denuncia que mencionó la niego rotundamente, jamás y nunca me he contactado con la señorita, y puede ser verificado en los chips.

¿Indique usted qué puede manifestar con relación a los chips, celulares, computadores, agendas con distintos registros, de estafas a otras personas en la misma modalidad denunciada que fueron retirados en su domicilio?

R. Quiero mencionar si bien los chips y estos celulares fueron encontrados en mi domicilio, todos esos elementos pertenecen al señor Rodolfo Arias Sejas, él es la persona que me proveyó de estos equipos, en cuanto la computadora son de mi uso personal, dentro de las computadoras que han encontrado hay dos computadoras que no están funcionando, y hay una computadora que es de mi hijo con la cual se dedica a jugar juegos, las otras computadoras me pertenecen son de mi uso personal.

¿Indique usted de dónde conoce y qué relación tiene con el señor Mauricio Cabera Coímbra?

R. Él es mi amigo, generalmente nos juntamos con él para hacer deporte y mirar tele por los partidos de futbol, yo lo conozco a él del Centro de Rehabilitación Palmasola.

¿Indique usted si conoce a los señores Wilson Limpias Méndez, Sadam Hugo Colque Carmona, Denar Calderón Rodríguez, Yocef Jael Ansieta Rodríguez?

R. Estos señores los conozco porque están detenidos en el centro penitenciario de Palmasola, es ahí que los conozco.