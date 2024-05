Colombia y EE.UU. abordan el XI Diálogo de Alto Nivel: ¿qué temas hay en la agenda?

Fuente: https://actualidad.rt.com

Los Gobiernos de Colombia y EE.UU. realizarán esta semana la ronda XI del Diálogo de Alto Nivel (DAN), el espacio de encuentro que es considerado por ambos países como el «más importante» para revisar y atender temas de interés común.

El encuentro se realizará en la sede de la cancillería colombiana en Bogotá, la capital del país, entre los días martes 28 y miércoles 29 de mayo, informó el Ministerio de Exteriores de Colombia en un comunicado.

La reunión estará liderada por el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y el subsecretario de Estado de Administración y Recursos de EE.UU, Richard Verma, quienes atenderán, junto a las comisiones de ambos países, ocho áreas fundamentales para la relación bilateral.

En su cuenta en la plataforma X, Verma informó sobre su arribo al país suramericano y dijo que estaba «listo para dialogar con sus socios colombianos» junto a la subsecretaria de Estado de Población, Refugiados y Migraciones de EE.UU., Julieta Valls Noyes, y el encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en Bogotá, Francisco Palmieri.

¡Hemos llegado! Listos para dialogar con nuestros socios Colombianos.🇺🇸🇨🇴 Excited to join @PRMAsstSec and CDA Palmieri for this important dialogue. @USEmbassyBogota pic.twitter.com/IAmRFXg1tE

— Richard R. Verma (@DepSecStateMR) May 28, 2024