Confirmado: Nicholas Galitzine será He-Man en la película de “Masters of the Universe”

Nicholas Galitzine dará vida al guerrero rubio de Mattel en una próxima adaptación de «Masters of the Universe». (Créditos: Steve Granitz/FilmMagic)

Fuente: infobae.com

“El hombre más poderoso del universo” finalmente tiene un rostro y es el de Nicholas Galitzine. El joven actor, que recientemente protagonizó la película La idea de ti, interpretará a He-Man en el esperado proyecto cinematográfico Masters of the Universe.

El filme se centrará en el personaje que inspiró la popular línea de juguetes de Mattel en la década de 1980 y la posterior serie He-Man y los amos del Universo. La producción estará a cargo de Amazon MGM Studios y la empresa Mattel. Además, será dirigida por Travis Knight, el cineasta detrás de Bumblebee y Kubo y la búsqueda del samurái.

Según una sinopsis previa del estudio, Masters of the Universe sigue al Príncipe Adam de Eternia, quien siendo niño se estrella contra la Tierra en una nave espacial. Décadas después, y bajo la identidad de He-Man, vuelve a su planeta natal para defenderlo de las fuerzas malvadas de Skeletor. Para vencer al poderoso villano, Adam debe descubrir los misterios de su pasado y finalmente abrazar su destino de guerrero.

Esta película ha enfrentado 20 años de numerosos retrasos y desafíos en su camino hacia la pantalla grande. Inicialmente, fue un proyecto de Warner Bros. y Sony, antes de pasar a Netflix, que canceló el título en 2023 debido a preocupaciones presupuestarias.

Durante este tiempo, Masters of the Universe ha visto pasar una lista de directores impresionantes, incluidos John Stevenson (Kung Fu Panda), Jon M. Chu (Wicked), McG de Los ángeles de Charlie y el dúo de La ciudad perdida, Aaron y Adam Nee.

Chris Butler es el responsable de escribir el guion, tomando el relevo de David Callaham y los hermanos Nee, quienes fueron los primeros en aportar su visión. A pesar de los cambios creativos, los detalles específicos de la sinopsis se mantienen en secreto.

Cabe mencionar que, inicialmente, el actor de West Side Story, Kyle Allen, fue elegido para dar vida a He-Man, aunque no está claro cuándo estas conversaciones fracasaron. Ahora, con Galitzine a bordo, los seguidores esperan que finalmente se concrete esta ambiciosa adaptación.

En 2021, Netflix estrenó “Masters of the Universe: Revelation “, una continuación de la icónica serie dirigida para la audiencia adulta. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2021