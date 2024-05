Construir en unidad una nueva Bolivia

El pueblo boliviano está reclamando la unidad de todos los actores políticos para trabajar por una nueva Bolivia a partir del 2025. Escuchando ese pedido hemos debatido ampliamente este tema y hemos coincidido en que el país está quebrado, la economía está quebrada, no hay diesel, no hay gasolina, no hay reservas, no hay divisas

Fuente: Cambio 25 – Vicente Cuellar

No existe la Bolivia industrializada con sustitución de importaciones, vivimos en un país altamente endeudado sin ninguna posibilidad de diversificación de su estructura productiva.

El MAS ha quebrado este país, el MAS no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos, por lo tanto es necesario buscar puntos de coincidencia y los hemos encontrado, producto de eso hemos firmado un documento donde hacemos un llamado a todos los actores políticos, de todos los niveles, de todos los sectores, de los diferentes gremios, para construir una nueva Bolivia con oportunidades para todos.

