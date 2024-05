Cotización del oro rompe nuevo récord y llega a $us 2.331,45 la onza troy

Con esta nueva cotización se supera el récord alcanzado en enero de este año, cuando llegó a $us 2.034,04, los $us 2.023,24 de febrero y los $us 2.026,18 de diciembre de 2023.

Fuente: BTV

La cotización de la onza troy de oro rompió todos los récords en abril de este año al llegar al $us 2.331,45, superando el pico alcanzado en marzo que fue de $us 2.158,01, reveló el boletín estadístico sobre el comportamiento de los precios internacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con esta nueva cotización se supera el récord alcanzado en enero de este año, cuando llegó a $us 2.034,04, los $us 2.023,24 de febrero y los $us 2.026,18 de diciembre de 2023.

Comparativamente a abril de 2023, el incremento fue del 16,59%, por entonces la onza troy estaba en $us 1.999,77 en el mercado de cotización del Reino Unido, que usa como referencia el país.

De acuerdo con las estadísticas de precios internacionales de principales productos del comercio mundial (commodities) 1980-2024 del INE, la cotización de la onza troy superó por primera vez los $us 900 en febrero de 2008, ubicándoles en $us 922,30, mientras que en octubre de 2009 alcanzó el récord de $us 1.043,16.

Desde entonces la cotización del metal dorado registró un constante ascenso; en mayo de 2011 llegó a $us 1.512,58; en noviembre de 2021 a $us 1.821,76; en marzo de 2022 a $us 1.947,83; en abril de 2023 a $us 1.999,77; y en diciembre 2023 alcanzó el pico de $us 2.026,18.

Datos del INE dan cuenta que, en el primer bimestre de este año, el país exportó un valor de $us 110,5 millones por oro metálico, registrando una disminución en 77,6% en las ventas respecto al mismo periodo de 2023, cuando llegó a $us 494,3 millones, esto debido, principalmente, al bloqueo de caminos que se focalizó en Cochabamba, pero que afectó a una gran parte del país.