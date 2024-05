Dan cuarto intermedio en el bloqueo de choferes asalariados en la ruta Cochabamba – Oruro

“Estamos pidiendo el sueldo básico, pero no nos hace caso, pero nosotros somos los más pisoteados a nivel nacional, a nosotros no nos respetan nuestros derechos”, manifestó uno de los transportistas.

El bloqueo inició a las cero horas de este lunes, donde los choferes colocaron varias piedras, llantas y otros objetos sobre la calzada para impedir la transitabilidad de los vehículos tanto de ida como de vuelta del occidente del país.

Pero durante la madrugada, se registraron algunos momentos de tensión luego de que pasajeros de algunos buses intentaran despejar la vía para poder pasar.

Hubo gritos y empujones entre las personas que cumplían la medida de presión y aquellos que no tenían nada que ver con el conflicto y que solo buscaban llegar a sus destinos.

Sin embargo, horas después el sector movilizado, decidió dar un cuarto intermedio a su medida de presión para que los buses y camiones puedan pasar.

Los transportistas advirtieron que retomarán con sus bloqueos por lo que recomiendan a los usuarios no viajar ya que no darán más tolerancia y no podrán pasar hasta que sus pedidos sean escuchados.