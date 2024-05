Diputado Mamani califica de ‘incapaz e inoperante’ al ministro de Obras Públicas

Rechazó la acusación de Montaño contra los asambleístas de estar contra el desarrollo de La Paz y mostró seis proyectos con financiamiento que no se ejecutan hasta la fecha

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La Cámara de Senadores rechazó hace unas semanas el proyecto de ley de contrato de préstamo para la ampliación de la Línea Café de Mi Teleférico, firmado en noviembre de 2023 entre Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 62 millones de dólares. El ministro de Obras Públicas, Édgar Motaño, fustigó la determinación y acusó a los asambleístas de oposición y de la línea ‘evista’ de estar contra el desarrollo de La Paz.

“¿Qué es lo que tienen contra La Paz? Porque sistemáticamente han ido bloqueando los proyectos de infraestructura para La Paz, ahí tenemos el caso de la línea café, (…) yo pido a los ciudadanos de La Paz y El Alto que nos ayuden, que puedan presionar a que trabajen estos diputados del ala evista, camachista y carlosmecista; a pesar de que La Paz los alberga, cuida y protege le están devolviendo con un cuchillo al no aprobar estos proyectos de ley”, dijo Montaño.

En respuesta, el diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo, Freddy Mamani, mostró los proyectos que se aprobaron cuando fue presidente de la Cámara Baja así como en gestiones posteriores y que hasta la fecha no se ejecutan aun cuando ya tienen el presupuesto designado para ello; en ese sentido, dio una lista de seis proyectos para el departamento de La Paz, que fueron promulgado, tienen financiamiento y las obras no se inician hasta la fecha

Unduavi – Chulumani, ley promulgada el 17 de marzo de 2022, con más de $us 44 millones de inversión; Pocobamba – Charazani, del 2 de septiembre de 2022, tiene financiamiento de más de $us 75 millones; Escoma – Pacobamba, de septiembre de 2022, con más de $us 53 millones; Puentes de integración, con más de $us 45 millones, promulgado el 7 de julio de 2023; Putijlaca – Caquiaviri, aprobado el 9 de mayo de 2023 por $us 50 millones de dólares; y los ocho carriles para El Alto, Ley promulgada el 25 de marzo de 2024.

Mamani muestra las leyes de los proyectos que avalan las obras no iniciadas. Foto: captura pantalla

“¿Qué le pasa a este señor ministro? Se está dedicando a trasladar a sus guerreros azules a las concentraciones que tiene el presidente Arce para sobarle el saco y no cumplir con esto (la ejecución de las obras); esto ya tiene financiamiento y algunos son más dos años en los que no se ha iniciado un metro de construcción. ¿Qué noes está pidiendo ahora? ¿Por qué nos dice que no se aprueban los créditos? Aquí están los créditos”, enfatizó.

Mamani calificó al ministro Montaño como envidioso, incapaz e inoperante; le recordó que no solo en La Paz existen proyectos de infraestructura que no se ejecutan hasta la fecha; más bien, en todos los departamentos existen obras ya aprobadas que tienen la Ley y el financiamiento correspondientes, pero en las cuales no se ha iniciado ningún trabajo.

“El único envidioso, el único incapaz, el único inoperante dentro del gabinete, uno de los ministros, es Édgar Montaño que no quiere al departamento de La Paz y así podíamos enumerar más, pero en esta ocasión se ha dirigido al departamento de La Paz, por eso es que he venido con estas leyes aprobadas para el departamento de La Paz, si fuera a nivel nacional tenemos muchas más”, puntualizó.