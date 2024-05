Los diputados radicales del bloque que apoya a Evo Morales en el Movimiento al Socialismo (MAS) insinuaron este domingo que defenderán con sus vidas a su líder si el Congreso en El Alto prosigue con la intención de defenestrarlo.

“Siempre han sido las intenciones de que a Evo lo quieren defenestrar políticamente porque le tienen miedo. Tenemos que defender hasta con nuestras vidas porque no es correcto, si así lo fuera aceptaríamos la derrota, pero no es así”, expuso Ramiro Benegas.

A su turno, Freddy López recalcó que el congreso de El Alto es ilegal y que no está validado por la ley de Partidos Políticos.

“Este congreso para nosotros no es legal, es un encuentro de políticos fracasados. Pueden soñar 10 veces expulsar al compañero Evo, pero no toman en cuenta que su congreso no tiene ningún sentido y no va a ser validado”, acusó López.

Morales en el MAS

Estos legisladores del “masismo” no descartan acudir a instancias internacionales si los “arcistas” continúan con la intención de sacar a Morales del MAS.

“No descartamos ir a instancias internacionales y de la justicia porque no existe un estado de derecho, nosotros mismos estamos indefensos en lo que es una justicia verdadera”, acotó Benegas.

De viernes a domingo, los masistas del ala “arcista” se reúnen en un congreso que terminó con la nueva directiva del MAS. Así como la intención de refundar el instrumento político.

Por su lado, el bloque que apoya a Evo Morales realizará su congreso el 10 de julio en Villa Tunari.