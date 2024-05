Dirigente ‘arcista’ dice que Evo ‘ahora ya no es nada’ tras posesionarse a un nuevo directorio del MAS

Fuente: erbol.com.bo

Después de posesionarse a un nuevo directorio del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto, Evo Morales “ahora ya no es nada”, afirmó este martes el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe.

“Ya no hablaremos del Evo (Morales), ahora ya no es nada, creo que ya no es el momento de hablar del Evo, porque ya no es del directorio, a la cabeza del hermano Grover García ya esta dirección”, afirmó.

La nueva dirección del MAS IPSP fue elegida tras el congreso desarrollado entre el 3 al 5 de mayo en El Alto, en medio de rechazos del ala “evista” y advertencias de posibles medidas de presión si es reconocido por el ente electoral.

En la presidencia se encuentra Grover García, mientras que en la vicepresidencia fue elgida Julia Ramos.

Según Quispe, en el transcurso de esta semana dejarán los documentos de la directiva ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para dar a conocer a los nuevos líderes del partido oficialista. //agc