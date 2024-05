Divulgan video del secuestro de 5 mujeres soldados israelíes

El video dura poco más de tres minutos y capta el momento de la captura de las jóvenes militares tras el ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre.

Fuente: DW

Los familiares de cinco de las chicas soldados israelíes que se encuentran entre los rehenes de Hamás en Gaza decidieron publicar el miércoles (22.05.2024) el video que recoge el momento en el que fueron secuestradas el pasado 7 de octubre, durante los ataques a la base militar de Nahal Oz, en el sur de Israel, perpetrados por el movimiento considerado terrorista por la Unión Europea y otros países.

“Here, these are the girls who can get pregnant.”

This is video footage depicting the horrific kidnapping of 5 female Israeli hostages: Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa and Naama Levy.

They have been held hostage by Hamas terrorists for more than 230 days… pic.twitter.com/zFo9eB77uC

— Israel ישראל (@Israel) May 22, 2024