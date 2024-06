Dirigente de transporte pesado denuncia amedrentamiento y persecución, se declara en la clandestinidad

El titular de Obras Públicas dijo que no hay necesidad de ir a un bloqueo porque ya está agendada la reunión con el presidente Arce para este sábado.







Fuente: Brújula Digital

El ejecutivo de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Héctor Mercado, denunció este jueves que es amedrentado y perseguido por el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y se declaró en la clandestinidad, además dijo que, si le ocurre algo, será responsabilidad de la autoridad en Estado. Sin embargo, pidió invitación del presidente Luis Arce para la dirigencia de su sector con el fin de asistir a la reunión del sábado.

“El ministro Montaño lo único que hace es hacer perseguir a mi persona. Yo en este momento estoy declarándome en clandestinidad, porque el ministro Montaño está haciendo que me persigan, está amedrentando a toda mi familia”, dijo Mercado, reportó Erbol.

El dirigente denunció que Montaño estaría buscando que lo aprehendan por el anuncio del bloqueo de carreteras indefinido y cierre de fronteras desde el lunes 17 de junio, además porque su sector, por resolución de un ampliado nacional del 25 de mayo, rechazó reunirse con la autoridad estatal y únicamente con el primer mandatario.

“Por eso lo digo y lo hago escuchar mediante este medio, si pasa algo con mi persona, el responsable es el ministro Montaño. Aunque escuché en otros medios de comunicación indicando que no es así, pero nosotros no tenemos la seguridad de seguir trabajando, de seguir caminando por las calles, porque lamentablemente otra cosa es lo que nos ha llegado de información”, dijo Mercado en radio Panamericana.

La reacción del dirigente se dio luego de que Montaño lo acusara y a Juan Yujra, ejecutivo del Transporte Pesado de Santa Cruz, de iniciar un presunto golpe de Estado contra el gobierno de Arce, solo por demandar dólares y carburantes para sus miles de afiliados en todo el país.

El ministro Montaño considera que la demanda del sector movilizado es una forma de dar golpe de Estado al gobierno de Arce. “Se le ha invitado, es más el día de ayer (miércoles) he enviado notas especiales con mi firma a los dirigentes departamentales (…) De acuerdo a la reunión que han sostenido el día de ayer el señor Héctor Mercado y 20 personas más, quiero alertar a la población que si toman esa decisión, de ir a un paro indefinido, estaríamos ante las puertas ya de un inicio de un golpe de Estado”.

El titular de Obras Públicas dijo que no hay necesidad de ir a un bloqueo porque ya está agendada la reunión con el presidente Arce para este sábado.

Sin embargo, Mercado admitió que sí les llegó una invitación, pero aclaró que era para sostener una reunión con Montaño, razón por la cual rechazaron asistir, ya que ellos piden una invitación directa del presidente Arce porque el titular de Obras Públicas no supo resolver los temas del sector.

“Si bien me ha llegado una invitación el 28 de mayo, es una invitación que ha llegado para asistir a unas mesas de trabajo, a unas reuniones con el ministro Montaño, y eso se ha desestimado desde las bases. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos invite el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual no ha llegado hasta la fecha, no ha llegado al momento”, dijo Mercado.

El Gobierno logró reunirse este jueves con un grupo de transportistas en La Paz. A la conclusión, el dirigente de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, aseguró que el Gobierno en las mesas técnicas garantizó la provisión de diésel para el sector.

Ante ello, Gómez anunció que realizarán un ampliado del Transporte de Carga este viernes en Cochabamba para informar sobre este acuerdo y definir si las bases lo aceptan.

