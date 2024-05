Doria Medina: “Reyes Villa está alineado al Gobierno, no es parte de la oposición democrática”

El Alcalde de Cochabamba dijo esta semana que no formará parte de cualquier coalición o pacto opositor a fin de no “electoralizar” de manera temprana el país

Fuente: Correo del Sur

El líder opositor Samuel Doria Medina afirmó en las últimas horas que Manfred Reyes Villa “está alineado al Gobierno” y que “no forma parte de la oposición democrática”, luego de que el Alcalde de Cochabamba anunciara que no formará parte de cualquier coalición o pacto opositor a fin de no “electoralizar” de manera temprana el país.

“Yo creo que hace mucho tiempo ya vamos viendo que el alcalde Reyes Villa no es parte de la oposición democrática. Él está alineado con el actual gobierno”, indicó Dorina Medina, en declaraciones al canal DTV.

“Si recordamos, cuando se detiene a Luis Fernando Camacho hay un pronunciamiento general en Bolivia, pero el alcalde Reyes Villa, cuando se le consulta su participación en ese pronunciamiento, él dice que no, que no iba a hacerlo, algo que llegó muy mal a Santa Cruz. Cuando se lo detiene al Gobernador de Santa Cruz, Manfred Reyes Villa mantiene mucho silencio. Cuando se habla de que hay problemas en la economía, él dice que va a haber problemas solamente cuando el Gobierno anuncie que no va a haber dólares. Entonces, yo creo que, claramente, el señor Reyes Villa está en una actitud coherente en el bando en el que él está. Él está muy cercano al Gobierno. No es parte de la oposición y, por eso, hay que entender ese tipo de pronunciamientos”, sostuvo el líder de Unidad Nacional (UN).

Reyes Villa, en un mensaje en su cuenta de X, rechazó esta semana formar parte de cualquier pacto o coalición en este momento. “No caeremos en la tentación de electoralizar ni politizar el país en este momento tan delicado en el que se necesita trabajar y sacar adelante nuestra economía. He tomado la sensata decisión de no ser parte de reuniones, coaliciones o firmas de pactos políticos; tengo que cumplir el mandato de mi pueblo y, en la actualidad, toda mi capacidad está concentrada en trabajar por Cochabamba”, publicó el burgomaestre cochabambino.

Varios candidatos emergentes a la Presidencia acordaron la semana pasada elegir al candidato de la oposición en unas preprimarias y pidieron a las fuerzas tradicionales que apoyen esa iniciativa. Entre ellos se encuentran Vicente Cuéllar, Carlos Böhrt, Agustín Zambrana y Amparo Ballivián.

Fuente: Correo del Sur