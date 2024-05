El “agujero negro” por donde se ha gastado los dólares de Bolivia “es el déficit público”, señala economista Chávez

Para Chávez, el Estado no quiere reconocer que el responsable de la falta de dólares es el mismo Estado, al cual apunta por el agotamiento de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB).

Asimismo, en la presente jornada el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, salió a responsabilizar a la banca privada por la falta de disponibilidad de divisas y sostuvo que cuentan con más de $us 465 millones, por lo que advirtió con sanciones por este tipo de problema.

“El presidente Luis Arce tiene que dejar de negar la gestión del ministro Luis Arce. Recordemos que durante 18 años se mató a la gallina de los huevos de oro que era YPFB, cortando sus exportaciones que eran el 2014 de $us 6.600 millones a menos de $us 2.000 millones dólares en los últimos años”, remarcó el analista.

Asimismo, cuestionó que no se haga nada para tapar ese agujero negro que hay en la economía y que se viene advirtiendo desde hace 12 años.

“El Gobierno se gastó más de $us 16.000 millones de las Reservas Internacionales de Bolivia, dividido en dos partes. Aproximadamente $us 13.000 millones BCB y $us 3.000 millones que estaban depositados en bancos privados”, concluyó.