El creador de “Bebé Reno” aseguró que nunca vio al personaje de Martha como una villana: “Ella necesitaba ayuda”

Richard Gadd compartió más detalles de la experiencia real que inspiró la miniserie de Netflix.

De los creadores de ‘The End of The F***ing World’ llega esta historia basada en hechos reales. La serie ‘Bebé reno’ ya está disponible. (Crédito: Netflix)

Fuente: Infobae

En el reciente panel organizado por el Sindicato de Directores de América, Richard Gadd, el creador de la aclamada serie Bebé Reno (Baby Reindeer), compartió detalles sobre su experiencia con una acosadora en la vida real, evento que sirvió de inspiración para la serie. Junto a importantes miembros del equipo y el elenco, Gadd explicó su proceso creativo y a la compleja relación que se desarrolla en la trama.

La serie, que debutó el 11 de abril en Netflix, se ha ubicado rápidamente en un lugar prominente dentro de las preferencias del público, manteniéndose por tres semanas consecutivas como la número uno en el ranking de las series más vistas en lengua anglosajona del gigante del streaming.

Adaptada de una obra unipersonal de Gadd, Bebé Reno se adentra en la vida de Donny Dunn, un comediante desempleado que es interpretado por el mismo Gadd, quien se encuentra con Martha, una mujer solitaria a la que da vida Jessica Gunning. Lo que inicia como un encuentro casual en el bar donde trabaja Donny, escala rápidamente a una interacción obsesiva y peligrosamente persistente.

Desde su debut el 11 de abril, «Bebé Reno» ha logrado situarse en los primeros lugares de preferencia en Netflix. (Créditos: Netflix)

Durante varios años, recibió de ella más de 41,000 emails, 744 publicaciones en Twitter, correspondencia que sumaba 100 páginas y mensajes de voz que alcanzaban las 350 horas. La novia transgénero de Donny, interpretada por Nava Mau, también queda envuelta en el lío.

Sin embargo, Gadd explicó que desarrolló una especie de empatía hacia su acosadora; por la que tampoco buscó condenarla en la vida real. “Recuerdo que cuando estaba pasando por eso y estaba siendo acosado, se sentía como si fuera implacable y como si estuviera en todas partes y sentía que mi vida no estaba funcionando realmente. Incluso ahí todavía tenía estas punzadas increíbles de sentir lástima por ella…”, declaró. “Creo que lucho con una especie de problema de empatía tóxica, donde siento mucho por la gente…”.

En ese sentido, el creador de la miniserie explicó que no califica a su acosadora como “una villana”. “Vi a una persona que estaba perdida por el sistema, en realidad. Vi a alguien que necesitaba ayuda y no la obtenía”.

A pesar de la tensión, Gadd desarrolló empatía hacia su acosadora, rechazando catalogarla como una villana y viéndola como alguien necesitado de ayuda. (Créditos: Instagram/Nava Mau)

La actriz que interpreta a Martha compartió la misma perspectiva sobre la “historia complicada” que desarrolla la ficción. “No creo que haya un villano o una víctima, la verdad. Espero que la gente preste atención a los matices de la increíble escritura de Richard y la increíble narración”, argumentó Gunning.

Jessica también explicó cómo llegó a trabajar en la serie. Ella tuvo un primer contacto con los proyectos de Richard Gadd a través de su obra unipersonal “Monkey See, Monkey Do” que le pareció profundamente impactante. Luego intentó ver la puesta en escena de “Bebé Reno”, pero no lo logró debido a la alta demanda de entradas. Tras ello, Gunning decidió adquirir el texto de la obra y así tuvo un amplio periodo de estudio del personaje que la ayudó tiempo después a su interpretación en pantalla.

La serie, que también destaca por su tratamiento de temas delicados con matices de comedia, no se detiene únicamente en la interacción con Martha. El protagonista también explora eventos traumáticos de su pasado, como una fuerte experiencia de abuso sexual.

Gadd aseguró que disfruta de las múltiples interpretaciones que el público le ha dado al final de la serie

Gadd concluyó el panel expresando su deseo de que la serie propicie diversas interpretaciones y reflexiones entre los espectadores por lo ambiguo de su final.

“A veces tengo problemas con las obras en las que está tan claro lo que te quieren decir. He visto tantos artículos diferentes sobre el final de Baby Reindeer. Por ejemplo, ese [plano final] en el que Donny mira hacia el bar y la gente ha dicho, bueno, significa que es un acosador o que se ha dado cuenta de que es parecido a Martha. He visto unas siete interpretaciones diferentes de eso, y me gusta porque en última instancia quiero que mi gente saque lo que quiera de mi trabajo”, explicó el creador del éxito de Netflix.

La producción que está formada por siete episodios tiene una valoración de 98% en Rotten Tomatoes.