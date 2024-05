Al resaltar las cifras económicas de Chuquisaca, el Ministerio de Economía informó que para esta gestión se prevé invertir Bs 1.369 millones en la región, de los cuales el 63% destinado a proyectos productivos, 24% para trabajos sociales y 12% a infraestructura.

Esa cartera de Estado destaca que, entre los principales proyectos se encuentran la exploración del pozo Yapucaiti-X1 (provincia Hernando Siles) y la ampliación de la planta de envases de vidrio (en Zudañez).

Informó, además, de la implementación de la planta procesadora de papa, la industria de frutas de los Cintis (en Culpina), la industria de productos del Chaco; la planta de almacenamiento balanceado de maíz (en Monteagudo); la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez y la construcción de varios sistemas de agua potable y alcantarillado en diferentes municipios.

La inversión pública del Gobierno en Chuquisaca tuvo en 2023 la mejor ejecución en seis años, alcanzando a Bs 1.531 millones en 2023.

Chuquisaca

Asimismo, señala que el Producto Interno Bruto (PIB) Nominal de Chuquisaca llegó a $us 2.270 millones al cierre de 2022. Por otro lado, el PIB per cápita (por persona) alcanzó a $us 3.433, en 2022.

Las exportaciones anuales promedio del departamento chuquisaqueño se multiplicaron 21 veces, ya que entre 1992 y 2005 el promedio alcanza a $us 6 millones; mientras entre 2006 y 2023, excluyendo el año 2020, el promedio subió a $us 135 millones.

Las principales exportaciones del departamento son zinc, gas y prendas de vestir, adobo y teñido de pieles, mineral de plata y de plomo.

“Gracias a las medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional para cuidar el bolsillo del pueblo, Chuquisaca tiene una inflación controlada que, entre enero y abril 2024, alcanzó a 1,37%”, destaca una nota del ministerio.

Chuquisaca celebra este sábado 215 años del Primer Grito Libertario de América Latina