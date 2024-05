El recital de Javier Milei en el Luna Park: el Presidente cantó ‘Panic Show“ y la militancia libertaria coreó contra Cristina Kirchner y Pedro Sánchez

La banda que acompañó a Milei durante la canción estuvo integrada por “Bertie” Benegas Lynch en batería; su hermano Joaquín Benegas Lynch en guitarra y Marcelo Duclós, quien co-escribió el libro “Milei, la revolución que no vieron venir”, en el bajo. También había un bombo con la cara de Ludwig Von Mises, un economista de la escuela austríaca.

Pasadas las 19.30 apareció en escena Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, quien, de vuelta, pidió el premio Nobel de Economía para su jefe político.

Cerca, en una especie de jungla de famosos, se mostró frente a las cámaras de televisión Jorge Porcel Jr, hijo del fallecido humorista, que expresó su postura a favor del actual gobierno: «Está en una etapa decisiva porque el pueblo pagó un precio muy grande con el ajuste, sobre todo los jubilados que no debieron haber pagado. Ahora llegó el momento de que los empresarios demuestren quién es argentino y quién no, porque también se hace patria desde el capital», dijo en un tono politizado. No muy lejos se movía la ex vedette Yuyito González que con Sandra Pettovello, pasó por el camarín de Milei.