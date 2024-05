El Tribunal Supremo electoral (TSE) pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar “a fin de no consumar un hecho que vulnera la independencia” de los órganos del Estado, tras la orden judicial para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto.

El presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, indicó que en el transcurso de 24 horas se demandará al TCP esta medida. “Solicitamos (como medida cautelar) que el Tribunal Constitucional Plurinacional, (entre tanto) no revise la Resolución Constitucional 273 del 11 de diciembre de 2023, la Sala Constitucional Primera de La Paz se abstenga de emitir disposiciones que so protexto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en su decisión de tutela, tenga por objeto mutar pretensiones y ordenar al Órgano Electoral la supervisión de actos que no se adecuan a la normativa, todo esto con el fin de evitar un caos normativo, incumplimiento de la normativa electoral y principalmente conflictos sociales”.

El vocal también indicó que solicitará al TCP que disponga “el no pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral respecto al informe de supervisión instruida por la Sala Constitucional Primera, hasta tanto ese Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la Resolución Constitucional 273 antes mencionada”.

“Exigimos a los magistrados del TCP un pronto pronunciamiento en revisión de la decisión constitucional 273 por las graves consecuencias jurídicas, políticas e incluso sociales que pueden derivarse de un tardío pronunciamiento suyo”.

El TSE fue notificado con la resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz que “instruye al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096)”, es decir, realizar la supervisión del congreso nacional del MAS arcista en la ciudad de El Alto, del 3 al 5 de mayo.