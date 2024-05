Encuentran al primer ejemplar de «oso oro» mágico en Beni

Su pelaje es único en el mundo de los mamíferos. Muy sedoso y de color amarillo pardusco, con reflejos dorados, y con bandas verticales oscuras dorsal y ventral. Vive en los bosques altos, ribereños, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, estos animales son de zonas tropicales y según la anatomía de su cuerpo posee unas garras poderosas.

«Vida»

Al salvarse de la muerte le pusieron el nombre de «Vida». La Biometría dio como resultado un cuerpo de 18 cm, su cola 15 cm, un peso de 350 gramos, sexo hembra, informó a la Agencia de Noticias Ambientales (ANA), el docente e investigador de la Universidad Autónoma del Beni, Marcos Greminger.

La adorable Marielita Vía de seis años fue la primera en avistarlo mientras pasaban por Loma Suárez, en el vehículo de su papá, Carlos Vía Suárez. Quien no dudo en detener el motorizado salvándole de ser atropellado. Luego lo introdujeron con mucho cuidado a una bolsa. Para posteriormente llamar al profesor Greminger.

Mítico y mágico

El «osito oro» fue recuperado el 23 de marzo en la tarde por Carlos Vía Suárez. «Él me avisa al otro día y yo hago rescate aproximadamente a las 14.30 del día 24». Posteriormente, se procedió a hacerle una revisión. El animal estaba en excelentes condiciones tenía un buen peso, pero estaba un poco deshidratado. Es por eso que yo buscó termitas. Me lleva dos horas encontrar un termitero, lo sacó del árbol y le hice un jugo de termitas con Powerade; come bastantes termitas, mientras toma el energético para hidratarse, detalla el investigador a ANA.

Una vez hecho el trabajo de la biometría, nuevamente «se hidrata a Vida y cuando se iba a tomar las muestras, lamentablemente, no se pudo. Las órdenes de la Gobernación de Beni fue que teníamos que liberarlo rápido, que se habían puesto en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente. Yo les hice conocer que, por favor, se lo tenga 24 horas más para tomar todas las muestras y no accedieron; por más que yo les dije que el animal estaba en la Escuela del Hospital de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Autónoma del Beni-UAB. El animal estaba bajo resguardo de una entidad de ciencias, pero para evitar problemas fue liberado», relata.

Entonces, el doctor Greminger aconseja a los efectivos de la policía Pofoma y a los técnicos de Medio Ambiente que «lo liberen en Loma Suárez, por lo menos a 100 metros donde lo habían encontrado a un buen recaudo, ya que ella tiene su mapa mental de vivencia y pueda subsistir y pueda reproducirse. Estaba en su primer celo», por eso gruñe haciendo un ruido parecido a una vieja carcacha de motor de un auto.

Animal lento

Una grabación realizada en la Isla Escudo de Veraguas, en Panamá, muestra a un perezoso pigmeo de tres dedos, animal considerado entre los más lentos del planeta; hace un gran esfuerzo en el nombre del amor y sus recompensas.