Erwin Saavedra es convocado a la selección boliviana, después de dos años

El jugador militó en el fútbol africano, se lesionó, estuvo bastante tiempo sin jugar, retornó al país y juega para Bolívar, desde donde fue llamado a defender los colores de La Verde.

Martin Suarez Vargas

Fuente: Red Uno

El regreso de Erwin Saavedra a la selección nacional de Bolivia, tras más de dos años de ausencia, es la principal novedad en la nómina de convocados para el amistoso del 31 de mayo contra México. La lista fue anunciada este viernes por el seleccionador nacional Antonio Carlos Zago.

Entre los 27 jugadores llamados, destacan varias caras nuevas, incluido el portero Gustavo Almada de U de Vinto, de origen paraguayo y boliviano por naturalización. Otro regreso notable es el del veterano arquero Carlos Lampe, quien se ausentó en la última fecha FIFA de marzo. También ha sido convocado nuevamente el ghanés-boliviano David Akologo, quien estuvo en la anterior nómina pero no disputó ningún partido.

Saavedra defendió a Bolivia por última vez en febrero de 2022, en un partido contra Chile en La Paz. Tras su paso por el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, donde sufrió varias lesiones, regresó este año a Bolívar, equipo con el que ha comenzado a destacar nuevamente tras recuperarse de sus molestias físicas.

En esta convocatoria, no fueron incluidos jugadores de The Strongest, excepto el delantero Gabriel Sotomayor, ni de Always Ready, debido a sus compromisos internacionales en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente. A pesar de que Bolívar también tiene un partido de Libertadores el martes en La Paz, el club aporta 11 jugadores a la selección.

Tres futbolistas que juegan en el extranjero también han sido convocados. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) logró su cesión a pesar de que el partido con México no está programado en fecha FIFA. Ellos son José Berdecio del Philadelphia Union de Estados Unidos, Boris Céspedes del Yverdon de Suiza y Miguel Terceros del Santos de Brasil.

La selección se reunirá el domingo en Santa Cruz, donde realizará sus entrenamientos antes de viajar a Estados Unidos. El partido contra México se disputará en el estadio Soldier Field de Chicago el viernes 31 a partir de las 20:00 hora boliviana.