Expertos advierten que Luis Arce no quiere aceptar la delicada realidad económica del país

Se ve que el presidente está cada vez más alejado de los hechos económicos y sociales del país, dijo uno de los economistas.

El presidente Luis Arce afirmó la anterior semana que no existe crisis económica en el país y resaltó los indicadores. Al respecto, dos expertos advirtieron que el jefe de Estado no quiere aceptar la situación real que atraviesa Bolivia, donde la escasez de dólares es evidente, el encarecimiento de los productos de la canasta familiar y el empleo informal.

“Se ve que el presidente está cada vez más alejado de los hechos económicos y sociales del país, está convencido que la propaganda es la realidad. Volvió la cantaleta que tenemos la inflación más baja de la región, pero no dice nada que es con los subsidios más elevados del planeta. El crecimiento más elevado del continente, pero con una economía quebrada, señala que tenemos la tasa de desocupación más baja del continente, pero ni una palabra que el 80% está sobreviviendo en el sector informal”, explicó el analista económico Gonzalo Chávez.

El jueves, durante una explicación de casi una hora, el mandatario afirmó que las Reservas Internacionales Netas (RIN) se están estabilizando y llegan a cerca de $us 1.800 millones a abril de este año. Incluso consideró que el “golpe más fuerte” ya pasó y aseguró que la economía se está normalizando.

Al respecto, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, coincidió con ese planteamiento y consideró que el gobierno no admitirá la delicada situación económica que atraviesa el país, en caso de que lo haga puede generar consecuencias políticas y sociales.

“Al parecer es simplemente una negación a la realidad o hacer un discurso un marketing de que la situación económica está bien. Difícilmente el Gobierno va a aceptar que no estamos bien, si lo hace puede traer algunas consecuencias sociales y políticas, si el primer mandatario dice que en el país no hay dinero y no hay gas es como que generar un efecto negativo. Eso se ha visto cuando se conoció el índice de riesgo país que ha superado los 1.900 puntos”, precisó.

Dólares

Durante esa intervención, el mandatario dijo que en el país había dólares y que eso se demostró con la venta de bonos en dólares que puso en marcha el banco central de Bolivia, logrando captar $us 58 millones en tres meses. Advirtió que hubo una especulación sobre la escasez de divisas.

Sobre el tema, Chávez señaló que la cantidad captada por la entidad bancaria estatal sólo representa al 5,8% de lo que requiere cada mes el país para la importación de productos, los cuales alcanzan a $us 1.000 millones.

“Los hechos económicos dicen otra cosa. Bolivia importa por mes mil millones de dólares y vas a conseguir 58 millones de dólares de una vez, entonces es un pelo más al gato. Estos 58 millones implican el 5,8% del gasto por importación de todo un mes y con relación a las importaciones de todo un año, sólo representa el 0,48%”, precisó.

Para Romero, no se cumplieron los 10 puntos del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el empresariado privado, porque no existe una política clara para su implementación. Afirmó que, si bien se frenó el incremento del tipo de cambio, no se logró revertir la escasez de la divisa, tomando en cuenta que está afectando a otros sectores que se dedican a la importación de medicamentos e insumos médicos.

“No se ha logrado revertir la escasez de dólares y al parecer se ha agudizado un poco más porque antes no había dólares para la importación, ahora están sufriendo este efecto otros sectores como los importadores de línea blanca de línea y aquellos que tiene que ver con la salud pública en la importación de insumos y medicamentos”, puntualizó.

Modelo económico

Con relación al Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) que, según el mandatario, tiene resultados positivos, Romero refutó esa aseveración ya que se concentra en obtener recursos por la venta de gas que desde el 2015 se redujo. Recordó que se basa en un gasto público en exceso que afecta a las reservas internacionales.

“Entonces el tema es que no se está cambiando el modelo económico, el manejo económico se ha concentrado en los ingresos que se generaban por la venta de gas natural sobre todo y que, posteriormente, no han sido repuestos. Actualmente este modelo económico se basa en un gasto público demasiado elevado que cada vez es menos sostenible, lo que ha derivado que tengamos que consumir nuestras reservas internacionales”, enfatizó.

Sobre el tema, Chávez dijo que el modelo económico del gobierno del MAS no es exitoso ya que la fuente principal de recursos económicos del país, la exportación de gas ya no tiene los mismos resultados que antes debido a que la estatal petrolera no invirtió en la exploración en otros campos gasíferos.

“Cómo puede ser la economía un modelo si se mató a la gallina de los huevos de oro que generaba el excedente, YPFB no está haciendo exploración ni explotación de gas, por tanto, se está cortando el origen del excedente económico que era el sostén del modelo económico”, añadió.