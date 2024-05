Fiscalía confirma que Harold Lora tiene tres casos abiertos y otros dos que se investigan

Harold Lora, gerente de Las Loritas, cuando salía de dependencias policiales de la zona Sur. Foto: APG

Harold Lora, gerente de Las Loritas, quien fue aprehendido la tarde de este lunes, enfrenta tres procesos judiciales, mientras que otros dos están en plena investigación, según confirmó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

El primer proceso fue abierto por el delito de estafa que fue interpuesto por Magne Zelaya, por el proyecto Loritas 7, en el que Lora se acogió al derecho al silencio, y como ese delito tiene cinco años de cárcel no puede ser detenido preventivamente.

El segundo proceso se sustanció también por estafa, pero con víctimas múltiples. Se refiere al proyecto de la zona Sur Loritas 10 en el que se vendió departamentos, pero no se los entregó. En este caso sí amerita la detención preventiva, y así lo solicitará la autoridad del Ministerio Público. La audiencia de medidas cautelares se efectuará mañana, martes.

“Se sonsacó dinero a varias personas, incluso se preveía la construcción hasta el piso 8, pero Lora vendió hasta en el piso 13 donde no existía autorización”, indicó el fiscal departamental.

El tercer proceso, según explicó Alave, fue interpuesto por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, cuya audiencia de medidas cautelares se realizará el miércoles en la mañana en la que se pedirá seis meses de detención preventiva.

Agregó que el caso surgió a raíz de las transferencias de inmuebles que hizo, tiene seis, pero ninguno a su nombre, cuenta con más de 160 mil bolivianos, cuyo monto nunca declaró, además de otros “movimientos sospechosos”.

“Tenemos estos tres casos, el juez cautelar considerará en dos la detención preventiva y en el otro por lo menos una detención domiciliaria con custodio; sin embargo, lo que nosotros queremos hacer prevalecer es estas dos causas donde existe detención preventiva, más allá de dos procesos investigados en La Paz”, señaló.

Alave manifestó que hay otros dos procesos en investigación, casos relacionados a compra de bienes en la zona Sur, uno de ellos implica a un concejal de la ciudad de La Paz y otro en el que es investigado conjuntamente con su hermano, hermana y padre.

La autoridad del Ministerio Público justificó que los procesos en contra de Lora no avanzaron porque no pudo ser encontrado para notificarlo, él había señalado como domicilio la ciudad de Santa Cruz donde se movilizó la Fiscalía, pero sin resultados. “Evadió un sin fin de casos, no podíamos culminar con la imputación”.

No obstante, ahora que está aprehendido será más fácil notificarlo y no podrá rehuir para no hacerse presente en las audiencias.

Lora, quien inicialmente fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur, luego de ser interrogado fue trasladado a celdas de la FELCC del centro de la ciudad donde pasará la noche a la espera de su audiencia cautelar.

En un breve contacto con la prensa a su salida de las dependencias policiales de la zona Sur manifestó: “Desde hace cinco meses estamos trabajando dando la cara, hay personas que no quieren entender eso”.

No faltaron personas que le gritaron “maleante, estafador”.