Francesc Pedró sobre educación superior: «Faltan políticas que permitan dar oportunidades a quien menos tiene»

Si miramos hacia atrás, creo que se ha hecho un salto espectacular y como sucede en muchos otros países de la región, la situación actual no sería la que es de no ser también por una contribución muy importante de las universidades privadas. Entonces, para ir bien esos dos subsistemas, el público y el privado, tendrían que trabajar codo con codo porque lógicamente necesitamos de la contribución de ambos. Es importante que el entorno político saque partido de esta diferencia, que en algunos casos puede ser oportunidades de colaboración y en otros de innovación. Hay cosas que el sistema público hace mucho mejor que el sistema privado como, por ejemplo, su vinculación con la investigación y cosas, como por ejemplo, el trato al estudiante que tal vez se pueda aprender más del sector privado, además, de la tutorización, etc., es decir, ganamos todos si sumamos.