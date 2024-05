Francia pierde el control de partes de Nueva Caledonia

Las autoridades francesas han perdido el control de varias regiones metropolitanas de Nueva Caledonia, una de las cuales alberga el principal hospital del archipiélago.

Coches quemados alineados tras los disturbios en Nouméa, Nueva Caledonia, 15 de mayo de 2024.

Francia ha perdido el control sobre partes de Nueva Caledonia, según declaró este viernes el alto comisionado francés para el archipiélago, Louis Le Franc.

«Llegarán refuerzos […] para controlar las zonas que se nos han escapado en los últimos días, que ya no están bajo nuestro control», afirmó Le Franc. Según el alto comisionado, estos refuerzos deberían permitir a las autoridades «recuperar todos los espacios de la aglomeración que hemos perdido y que nos corresponde recuperar lo antes posible».

La Nouvelle-Calédonie est encore en proie à des criminels armés qui sèment le chaos et le désordre!

Ici des voyous qui ont dévalisé un poste de police municipale et ont volé des véhicules sérigraphiés pour parader avec et défier la 🇫🇷.

Est-ce cela que défend la France Insoumise? pic.twitter.com/fH4APX8uug

