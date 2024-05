Gobernación cruceña hará la inspección para identificar y cuantificar los daños sufridos en las zonas de inundación

Apoyo. Autoridades buscarán recursos económicos para tomar acciones y así evitar que se repita el mismo escenario.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, anunció que desde la Gobernación se realizará una inspección para identificar y cuantificar los daños sufridos en las zonas donde se registró la inundación por el rebalse del río Ichilo en el norte del departamento.

En contacto con la prensa, informó que la jornada de este domingo se envió un equipo técnico de atención inmediata por la emergencia.

En tal sentido, indicó que este es un tema administrativo interno que pasa por la declaratoria de emergencia del municipio afectado, para que después desde la Gobernación se brinde asistencia inmediata.

“Estaremos presentes para la identificación y cuantificación del daño sufrido, para buscar políticas públicas departamentales y así evitar que se repita este escenario y a eso me refiero con un manejo de cause del río que debe hacerse de manera sostenida y comprometida”, expresó a tiempo de puntualizar que se buscarán los recursos necesarios para brindar atención a la población. “La Gobernación no cuenta ahora con esos recursos, sin embargo las emergencias se presentan y hay que buscar solución de manera inmediata”, añadió.