La regla de oro de la Met Gala y qué celebridades la rompieron

La meticulosa selección de invitados por parte de Anna Wintour es un reflejo de momentos culturales y tendencias globales. “Depende del año y del tema de la exposición”, señaló la editora de Vogue.

Bella Hadid y Dakota Johnson entre las celebridades que rompieron la regla de no fumar dentro del Museo Metropolitano de Arte (REUTERS/Getty Images)

Fuente: Infobae

La Met Gala, el evento de moda más esperado cada año en Nueva York, se ha consolidado como un espacio donde el glamour y la exclusividad se dan cita bajo las estrictas reglas de Anna Wintour, editora de Vogue y cerebro organizativo de la gala.

Durante una aparición en CBS This Morning, Wintour y el curador del Met, Andrew Bolton, destacaron las normas fundamentales para los invitados: prohibido fumar y tocar las obras de arte.

En 2017, figuras públicas como Bella Hadid, Dakota Johnson y Marc Jacobs fueron fotografiadas fumando cigarrillos en el baño durante el Met Gala. Este incidente provocó el descontento entre los miembros de la junta y donantes del evento, quienes lo consideraron “irrespetuoso para la colección de arte”.

El incidente del cigarrillo en 2017 fue un punto de inflexión en las políticas de la Met Gala contra el tabaco (REUTERS/Eduardo Munoz)

Posteriormente, Page Six reportó que, a raíz de las quejas, a los asistentes del Met Gala de 2018 se les notificó que era “ilegal fumar dentro del museo”. Esta advertencia se incluyó en las invitaciones del evento, especificando el estricto veto al consumo de tabaco.

La prohibición de fumar en espacios cerrados en Nueva York, que incluye edificios de oficinas, bares y teatros, se implementó en 2003 por orden del entonces alcalde Michael Bloomberg. Esto subraya el cumplimiento de las normativas de salud pública y la protección del patrimonio artístico.

¿Cómo se eligen los invitados a la Met Gala? Anna Wintour habla sobre el proceso detrás de la lista (Matt Winkelmeyer/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Más allá de las personalidades descartadas, ¿existe algún proceso para seleccionar a los invitados? “Depende del año. Depende del tema de la exposición. Realmente, no hay una respuesta clara a eso”, explicó la editora jefa de la edición estadounidense de Vogue desde 1988. “Siempre nos interesa intentar reflejar un momento cultural y lo que creemos que está ocurriendo en el mundo en un momento dado”.

Si bien la ausencia de una invitación puede molestar a algunas celebriades, Anna los insta a considerar que hay habrán nuevas ediciones a futuro: “Siempre hay otro año”, sostuvo. “Cada año intentamos que sea diferente, que venga gente distinta. Así que, obviamente, siempre hay otro año”.

«Cada año intentamos que sea diferente, que venga gente distinta», señaló Wintour. La Met Gala en Nueva York vuelve a brillar, bajo la meticulosa mirada de editora de Vogue (REUTERS/Jeenah Moon)

Las celebridades vetadas de la Met Gala

Cabe destacar que, Anna Wintour manifestó públicamente a qué personas no volvería a invitar a la Met Gala. Durante una aparición en The Late Late Show en 2018, al ser consultada por James Corden sobre celebridades a las que excluiría, Wintour nombró directamente a Donald Trump. El ex presidente estadounidense y su esposa Melania Trump fueron asistentes habituales y aparecieron en la alfombra roja por última vez en 2012.

En una línea similar, Tim Gunn, antiguo mentor de Project Runway, afirmó que fue vetado del evento por Wintour después de compartir una anécdota considerada poco favorecedora sobre ella en The Post. Gunn describió el incidente como un desencadenante de “una guerra abierta” desde entonces, durante su aparición en Fashion Police de E! en 2016.

Donald Trump y Tim Gunn fuera de la lista: las decisiones de Wintour sobre quién no regresa a la Met Gala (Win McNamee/Pool via REUTERS)

El costo de los boletos

La Met Gala no solo es un evento de moda, sino también una significativa recaudación de fondos para el Instituto del Traje, alcanzando casi 22 millones en la edición anterior. Los boletos tienen un costo de USD 30 mil dólares por persona y USD 275 mil dólares por mesa, aunque algunos invitados, especialmente diseñadores emergentes y celebridades seleccionadas para lucir creaciones específicas, son eximidos del pago.

A pesar del elevado precio, existen listas de espera para asegurar un lugar en este exclusivo encuentro, limitado a entre 500 y 800 asistentes, buscando mantener un ambiente íntimo y selecto.

La planeación del evento es un proceso detallado que comienza justo después de la gala del año en curso, involucrando a aproximadamente 100 personas, con 10 empleados de tiempo completo de Vogue. Anna Wintour supervisa meticulosamente cada aspecto, desde los manteles hasta la iluminación, asegurando que cada detalle contribuya a la experiencia única del evento.

Entradas a $30,000 y listas de espera: el precio de formar parte de la noche más exclusiva de la moda (Matt Winkelmeyer/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

El tema y coanfitriones de la edición 2024

La temática de cada edición busca reflejar un momento cultural significativo, siendo “El Jardín del Tiempo” el leitmotiv de 2024, inspirado en el relato del autor J.G. Ballard y complementando la exposición del Instituto del Traje, “Bellezas Durmientes: El Renacer de la Moda” (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion).

Los co-anfitriones de este año incluyen a las estrellas de la música latina Bad Bunny y Jennifer Lopez, la actriz estadounidense Zendaya y el actor australiano Chris Hemsworth, quienes colaboran con Wintour no solo en la promoción del evento sino en la definición de su tema central y la organización de la cena.

“El Jardín del Tiempo” y “Bellezas Durmientes”: temas que prometen una Met Gala 2024 inolvidable (REUTERS/Jeenah Moon)

La lista de invitados, siempre un secreto celosamente guardado hasta el último momento, promete reunir a destacadas figuras del entretenimiento, la moda y la música, demostrando una vez más por qué la Met Gala se considera la noche más importante del año en el mundo de la moda.