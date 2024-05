Gobierno destaca crecimiento económico de 3,2% en 2023 y el Banco Mundial no es tan optimista para los próximos tres años

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, destacó que el crecimiento económico del país fue de 3,1% en 2023, con lo cual superó las previsiones de los organismos internacionales. El Banco Mundial (BM) había calculado un crecimiento del 2,4% en 2023, pero las previsiones para 2024, 2025 y 2026 no son muy halagüeñas.

Asimismo, Cusicanqui destacó que el PIB nominal de Bolivia llegó a los $us 45.460 millones y se convierte en el “más alto hasta el momento”, además de que el PIB per cápita en el país es de $us 3.736 a la fecha.