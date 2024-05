”Hagan lo que hagan, no van a unificarse”, dice viceministro Torrico sobre supuesta reunión de opositores en EEUU

Fuente: Unitel

Tras conocerse una supuesta reunión de líderes opositores en Estados Unidos, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, considera que este encuentro no tendrá éxito porque carecen de programas y propuestas para el país.

“Hagan lo que hagan, no se van a unificar, son intereses particulares que siempre han manejado, tienen una escuela de ‘juntucha’ muy profunda en la que se mueven, y para ellos la unidad significa las repartijas del Estado”, dijo la autoridad a UNITEL.

A criterio de Torrico, la oposición no tiene un programa planificado para hacerle frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las próximas elecciones nacionales de 2025. La autoridad dice que cada líder tiene intereses personales y esto les impedirá unificarse para construir un solo proyecto político.

“No tienen proyecto porque es pueden usarlo para sacarlo al MAS del Gobierno, sino que nos digan qué alternativa ofrecen al pueblo frente a lo que nosotros hacemos”, agregó.

Torrico manifestó que este tipo de reuniones no le causan “importancia y preocupación” al entorno del presidente Luis Arce.

“No nos preocupa y, hay que reírse de sus reuniones, simplemente buscan el enriquecimiento personal y familiar. Propuestas para el país no tienen. No proponen nada y no va a dar”, dijo.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, confirmó que un grupo de líderes opositores se reunión en Estados Unidos para explorar la posible unidad de la oposición con miras a los comicios presidenciales de 2025 tal como lo reveló el político Ronald MacLean.