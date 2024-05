“Han vuelto a mi memoria las dictaduras”, señala Adolfo Mier tras aprehensión de humorista por un sketch de policías

El reconocido director teatral señala que reír es un derecho humano. Espera que la detención del humorista Raúl Cuenca, tras actuar con el uniforme policial.

Siguen los pronunciamientos luego de la detención del humorista Raúl Cuenca por haber personificado, en un sketch cómico imitando a un efectivo policial. El reconocido director teatral, Rodolfo Mier, cuestionó la aprehensión y comparó esta situación con las dictaduras. Agregó que son los agentes los que deben respetar su uniforme.

“Los que tienen que respetar el uniforme policial son los mismos policías, muchos de ellos asociados con el narcotráfico, nosotros no traficamos drogas, solo traficamos un poco de felicidad”, sostuvo el director teatral, Adolfo Mier.

Sobre el tema Mier Rivas señaló que el caso de la detención del humorista Raúl Cuenca le hizo recordar a épocas de dictadura.

“Han vuelto a mi memoria los días de dictaduras militares cuando nos corrían a palos. Escribir, decir o presentar una obra uno corría el riesgo de ser agredido o apresado. No quiero creer que este es un síntoma que nuestra democracia está por morir. Pienso que es un hecho aislado, hay gente que no entiende lo que es el humor, no sabe que el humor es un derecho para que la gente sea feliz”, agregó.

El humorista Raúl Cuenca fue detenido la mañana de este viernes, en la ciudad de La Paz, luego de acudir a un programa televisivo donde presentó un sketch cómico. Efectivos policiales lo llevaron a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acusándolo de uso indebido del uniforme policial.

“Vivimos en democracia y vamos a luchar por ella. Espero que lo ocurrido es un hecho pasajero, nadie tiene porqué pedir derecho o permiso a nadie para expresarse libre y soberanamente. No es un regalo de nadie, está en la Constitución Política del Estado, y por más que la pedantería ponga bichos raros y chulupis en la cabeza de los mandantes, el hecho de ser libre y reír es un derecho completamente humano”, aseveró Mier Rivas.