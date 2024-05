«Hay que dejarlo reposar»: Pedro Sánchez echa el freno en la crisis con Argentina pese a la «escalada verbal» de Milei

Un día después de la retirada de la embajadora española en Buenos Aires y a pesar de las nuevas afirmaciones de Milei, Moncloa no quiere hablar por ahora de nuevas medidas

El Gobierno de España ha evitado reaccionar a lo que cataloga como nueva “escalada verbal” en la crisis diplomática con Argentina después de que el presidente argentino, Javier Milei, haya arremetido contra Pedro Sánchez por tercer día consecutivo. Ante la negativa del mandatario de Argentina a pedir disculpas a Pedro Sánchez, como exigió el Gobierno de España, y la posterior respuesta del Ejecutivo español de retirar a la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, en Moncloa abogan ahora por no echar más leña al fuego.

“Hay que dejarlo reposar”, señalan fuentes gubernamentales sobre la medida de importante calado diplomático anunciada este martes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Tras esta decisión, fuentes diplomáticas no descartaban llevar a cabo otras medidas más contundentes, teniendo en cuenta que el propio Albares amagó el lunes con la ruptura de las relaciones.

No obstante, un día después y a pesar de las nuevas afirmaciones de Milei, Moncloa no quiere hablar por ahora de nuevas medidas. “De momento estamos en esto”, inciden estas fuentes que, en cualquier caso, adelantan que el Gobierno no entrará en el juego de la “escalada verbal”. “No estamos en escaladas verbales, sino en respuestas diplomáticas”, remachan estas voces cercanas al presidente del Gobierno.

Sobre la posibilidad de que España denegara la entrada de Milei en España, el Ejecutivo matiza ahora que no se podría llevar a cabo dicha medida. Teniendo en cuenta que el presidente argentino anunció una nueva visita a finales del próximo mes (en su viaje este fin de semana no se reunió ni con el rey ni con el Gobierno), fuentes diplomáticas no descartaron este martes adoptar otras acciones más contundentes, como declarar a Milei persona non grata e, incluso, impedir su visita.

En todo caso, el Gobierno insiste en que analizará el carácter de la visita para decidir sobre la proporción de los recursos necesarios, como la seguridad o el transporte. “Si dice que quiere venir, tendrá que formalizar la visita. Cuando se comunique, veremos a qué viene y en calidad de qué”, apostillan estas fuentes.

Sánchez reivindica la retirada de la embajadora

Albares afeó este martes el comportamiento de Milei el pasado fin de semana en España, lo que fue “un asalto a la buena fe y a la hospitalidad por parte de las instituciones españolas, que acogimos a Javier Milei de la forma en la que hay que acoger a un presidente de la República Argentina, una república hermana de España”. “Fue permitiendo que aterrizara y despegara desde la Base de Torrejón, ofreciéndole las garantías de seguridad. Y la respuesta fue un ataque frontal a nuestras instituciones”, añadió.

En el Gobierno siguen considerando que los insultos vertidos por Milei en un acto de Vox en Madrid el pasado domingo son una “ofensa inédita”. Desde el Gobierno quieren circunscribir la crisis con el presidente del Gobierno argentino, en ningún caso con los ciudadanos de este pueblo con el que España mantiene una fuerte conexión histórica y comercial.

De este modo, creen que el presidente argentino es el principal damnificado de esta crisis: “Milei está quedando mal en la sociedad argentina”, por lo que rechazan que la crisis diplomática con Argentina “afecte” desde el punto de vista económico y empresarial.

En su comparecencia en el Congreso para tratar, entre otros asuntos, el último Consejo Europeo, la situación en Oriente Medio y la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por sus actividades profesionales, Sánchez ha reiterado las palabras pronunciadas el pasado lunes, exigiendo “respeto” al mandatario argentino. Asimismo, ha reivindicado la retirada de la diplomática española de Argentina, “una práctica de las relaciones diplomáticas como acto de protesta formal”.

“Nuestro sentimiento fraternal al pueblo argentino, los que conviven con nosotros, y las relaciones económicas, culturales, académica, van a ser siempre una prioridad para nuestro gobierno, lo ha sido desde el primer minuto. Es cierto que entre gobiernos los afectos son libres, este gobierno no tiene nada que ver con el gobierno de Milei. Los afectos son libres, pero el respeto no, es irrenunciable, y por encima de las ideologías están la educación y el patriotismo”, profundizó el mandatario español en el Parlamento.