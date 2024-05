Hermano de Odalys: “Mi madre le suplicó de rodillas a Joel que diga la verdad”

Fuente: BTV/eju.tv

«Indigna que mienta tanto, que cambie sus declaraciones, por eso en uno de los puntos mi madre ya no pudo más y le pidió, le suplicó de rodillas a Joel que ya no mienta, que diga la verdad; y su abogada solamente lo apartó dejando la mi mamá ahí de rodillas», señaló el hermano de Odalys Vaquiata, la joven madre desaparecida hace 45 días.

La Fiscalía trasladó a Joel P. este lunes, desde la cárcel de Chonchocoro hasta los Yungas, para el registro de los hechos en el lugar donde la víctima fue vista por última vez. Según el principal investigado, Adalys abandonó en media carretera el auto y sus pertenencias tras una discusión; sin embargo, las investigaciones demuestran contradicciones con esa versión.

«Otra de las cosas que molesta es que la abogada no lo deje hablar y sea ella quien ponga las palabras en boca de Joel, ella es la que dice: ?esto es lo que has hecho verdad? y él solo responde sí o no, y no podemos escuchar lo que realmente ha pasado», indicó Brayan Vaquiata.

«Lo único que dijo Joel en uno de los puntos fue que él no le había hecho nada a mi hermana, que él la quería o la quiere todavía; no estoy de acuerdo con eso porque si de verdad la hubiera querido o amado no se hubiera ido solo con el auto dejándola en la mitad de la nada», apuntó

Las investigaciones siguen, su familia todavía tiene la esperanza de que se encuentre con vida, y poder encontrarla para que se reúna con su pequeño hijo.