Investigan corrupción en la Alcaldía de La Paz: Una persona registró 175 inmuebles a su nombre

En este caso hay 136 funcionarios de la “anterior gestión”, es decir, de Luis Revilla, que están implicados en los presuntos hechos irregulares, de ellos seis aún trabajan en la municipalidad por efecto de una resolución del Ministerio de Trabajo, según la Alcaldía paceña.

“A algunos nos han obligado a contratar el Ministerio de Trabajo aduciendo estabilidad laboral. Este caso se encuentra en auditoría interna y está a punto de dar los resultados de la investigación”, señaló Lastra. El área legal determinará “los tipos de responsabilidades” que se van a aplicar contra esos funcionarios.

Lastra indicó que “hemos ingresado a denuncia de varios afectados, hemos procedido a investigar y hemos determinado estos actos irregulares, hemos anulado la resolución administrativa, hemos cortado varios accesos a los funcionarios, hemos bloqueado los 15.417 predios”.

Ahora, los presuntos propietarios de esto inmuebles “no pueden hacer ventas, no pueden hacer fusión, no pueden hacer modificación de datos técnicos, no pueden hacer nada en el padrón de contribuyentes”.

Como lo han recalcado las autoridades ediles, el simple registro en el padrón de contribuyentes “no les acredita el derecho propietario” puesto que éste lo otorga solo la Derechos Reales con el folio real.

¿De qué manera se beneficiaban estos funcionarios? “Estimo que recibían dádivas”, respondió Lastra. En ese marco, indicó que “hay un funcionario que ha registrado 1.187 predios, y también hay un ciudadano que en un año ha registrado 175 inmuebles a su nombre, solamente con estos tres requisitos. y identificados”, sostuvo.

La funcionaria dijo que la Alcaldía colabora con los “privados” para la recuperación de predios.

“También hemos procedido a recuperar los predios públicos. Han visto cómo recuperábamos regularmente sin ningún problema alguno porque considero que es un tema de conciencia”, señaló.

“Sabes que estás en un predio que no te corresponde, vienen a despojarte y te tienes que ir porque has usurpado un predio de forma ilegítima”, dijo.