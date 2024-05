Israel seguirá adelante con la operación en Rafa

Se han registrado intensos ataques aéreos en la ciudad palestina de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza.

La ciudad palestina de Rafa tras el bombardeo israelí, el 6 de mayo de 2024. APAimages / Abdullah Abu Al-Khair / Legion-Media

Intensos ataques aéreos se registran en la ciudad palestina de Rafa, ubicada en el sur de la Franja de Gaza, reportó la noche del lunes la agencia AFP, después de que el Gabinete de Guerra del país hebreo decidiera «por unanimidad» seguir adelante con la operación en la ciudad palestina, al tiempo que seguirían con las negociaciones, según declaró la Oficina del primer ministro de Israel.

Israeli airstrikes continue on Al Jineinah neighborhood in Rafah until now. pic.twitter.com/h42IPZkEKz

