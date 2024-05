Javier Milei aseguró en la entrevista con la revista Time que la peor parte del ajuste económico “ya pasó”

En un mano a mano con la prestigiosa publicación internacional —que lo eligió como la tapa de su última edición—, el Presidente defendió su plan económico y sostuvo: “Lo que se empieza a ver es que la economía está rebotando fuertemente”. Además, precisó: “Estamos atravesando la punta de la V corta”.

La portada de la última edición de la revista Time

Luego del evento que realizó el presidente Javier Milei en el Luna Park anoche, donde presentó su reciente “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” y brindó un show musical en el comienzo del acto, se supo a primera hora que la prestigiosa revista Time eligió al Presidente de la Nación para la tapa de su última edición y analizó su “plan radical para transformar la Argentina”. En horas de la tarde hoy, en tanto, se conoció el contenido del diálogo con el mandatario argentino. Allí, el Jefe de Estado precisó que la peor parte del ajuste económico “ya pasó”.

“Usted dijo que el pueblo argentino iba a vivir [este plan económico] como una V corta, y que la parte más dura iba a ser entre marzo y abril. Ahora es casi mayo. ¿Ya pasó la peor parte?”, consultó la periodista Vera Bergengruen. “Exactamente”, precisó el mandatario en el inicio de su repuesta. Luego, al fundamentar sus palabras agregó: “Lo que vos empezás a ver es que la economía está rebotando fuertemente”. “Estamos atravesando la punta de la V corta”, apuntó.

“Después no solo que vamos a tener un rebote. Cuando abramos el cepo, ahí vamos a tener un push adicional de rebote. No solo eso, sino que además, como la Argentina está muy descapitalizada, hay poco capital, ¿qué es lo que pasa? El retorno del capital, cuando algo es escaso genera mucho valor, es decir, tiene altos retornos, con lo cual eso favorece la inversión, aún con el marco institucional que tenemos”, comentó.

El artículo estuvo a cargo de la periodista Vera Bergengruen, quien ya había realizado una reseña en abril de este año cuando incluyeron al Jefe de Estado en su listado de las 100 personas más influyentes del mundo. En aquella oportunidad había descrito que “con Milei en el poder, Argentina no tendrá vuelta atrás”. Ahora lo catalogó como el presidente “más excéntrico del mundo”, en un país que se convirtió en un caso testigo a nivel mundial.

El fragmento de la entrevista —Usted dijo que el pueblo argentino iba a vivir [este plan económico] como una V corta, y que la parte más dura iba a ser entre marzo y abril. Ahora es casi mayo. ¿Ya pasó la peor parte? —Milei: Exactamente. Sí. A ver, digo para contextualizarlo. Si vos tenés déficits gemelos por cuatro punto del PBI, tenés una alerta amarilla. Si vos tenés ocho puntos de déficit gemelo en término de PBI, estás al borde de una crisis grande. Nosotros heredamos déficits gemelos por 17 puntos del PBI. De esos 17, 15 eran déficit fiscal, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Teníamos controles de capitales que implicaban una brecha cambiaria del 200%, una relación tres a uno entre el tipo de cambio de mercado y el oficial. Teníamos reservas internacionales netas negativas, teníamos caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, teníamos pasivos monetarios en el Banco Central por el equivalente a tres bases monetarias y estaban a un día, por lo tanto se podía cuadruplicar la cantidad de dinero en un día. La inflación, al momento en el cual nosotros asumimos, venía corriendo el 7.500% anual, que después se manifestó en el índice mayoristas que dio 54%. Eso anualizado da 17.000. Es interesante porque hoy ese número es 5%. Hemos hachado en un 90% el problema de la inflación. Falta mucho, pero vamos por el buen camino. Ese es el contexto en el cual llegamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos hacés un ajuste, para que el ajuste no sea recesivo o es más, hasta puede ser expansivo, el aumento de ahorro que genera el ajuste tiene que tener como contrapartida un aumento de la inversión. Nosotros sabíamos que con todos los desmanes hechos por el kirchnerismo, con la experiencia fallida del macrismo y con la composición de cámaras que teníamos, potencialmente sabíamos que eso no podía– Después le doy los hechos. Sabíamos que no íbamos a poder cambiar el marco normativo tal que la inversión reaccionara rápidamente. Ese aumento del ahorro sin contraparte de inversión iba a hacer caer fuerte la actividad. ¿Qué fue lo más interesante? Que nosotros lo hicimos de inicio. Al inicio, si vos te fijás, nosotros asumimos el domingo 10 y el día 13 nosotros estábamos haciendo los anuncios. ¿Por qué tardamos hasta el día 13, tres días? Básicamente porque no estaba el nombramiento del Presidente del Banco Central. Necesitábamos los pliegos, sino no podíamos lanzar el programa. ¿Te imaginàs que no puedes estar tomando–? Javier Milei, en la portada de la última edición de la revista Time

—Periodista: Ayer lo hablé con su Ministro de Economía.

—Milei: Se lanza el día 13, nosotros anunciamos el programa de déficit cero, anunciamos el proceso de saneamiento del Banco Central y hacemos un sinceramiento del mercado de cambios. Todo eso nosotros lo hacemos así de shock. Esto es importante. Primero, no había alternativa para el shock, porque cuando vos mirás todos los programas de ajuste en Argentina, todos los gradualismos terminaron mal y todos los de shock, sacando uno, terminó bien. Ese es el primer punto. Sacando el del 59, todos los demás fueron expansivos. Se aumentó la actividad, aumentó el empleo, subieron los salarios reales, bajó la inflación. La evidencia empírica avalaba el shock.

Lo otro es, para hacer gradualismo tenés que tener financiamiento. Argentina tenía cerca de 2.900 puntos básicos riesgo país, no había financiamiento para Argentina, con lo cual tampoco tenías otra alternativa. Lo que tenías que hacer era frenar la emisión monetaria, para eso tenías que cerrar el déficit fiscal y tenías que cerrar los problemas del Banco Central. Ahí, lo que nosotros hicimos, lo hicimos desde el primer día.

¿Esto por qué es importante? Porque el impacto más fuerte ocurre entre enero y febrero, pero durante enero y febrero la gente está de vacaciones. Nosotros hicimos el ajuste más grande en la historia de la humanidad, porque parado en el primer trimestre de los 15 puntos, ajustamos 13. No hay registro histórico de algo así. No solo en la historia Argentina, sino la historia mundial, el propio Fondo Monetario Internacional lo reconoce, aparte hacerlo en tres meses.

Cuando se estaba dando lo peor, la gente estaba de vacaciones. Cuando llegó en marzo, encontró el shock. ¿Qué es lo que empieza a pasar durante el mes de abril y que lo empezás a ver? Primero, es que la tasa de inflación está bajando, y ahora los salarios le empiezan a ganar a la inflación, con lo cual estás empezando a tener una recomposición de salarios reales que te va a permitir recomponer el consumo. Primer punto.

Segundo punto. Vos tuviste un sinceramiento de precios relativos. Al sincerar los precios, hay sectores que se están expandiendo fuerte, que antes los tenías adormecidos. Vos podés ver que hay una expansión fuerte en minería, en gas, en petróleo y en el campo. Ahí tenés la recuperación. Por otra parte, cuando vos mirás los indicadores de consumo, los indicadores de consumo no durables no se movieron mucho.

Lo que siempre digo que es propio del ciclo es los bienes durables, y lo que estás viendo hoy, que todas esas cosas que habían mostrado una caída, o encontraron un piso, o redujeron drásticamente su caída. Lo que vos empezás a ver es que la economía está rebotando fuertemente. Es decir, la economía se está preparando para un fuerte rebote. De hecho, es increíble, podría decir cualquiera, que ha vuelto el crédito hipotecario en Argentina la semana que pasó.

—Periodista: Así que si tenemos que graficarlo, sería como acá en la V corta.

—Milei: Estamos atravesando la punta de la V corta.

—Periodista: Sí.

—Milei: Después no solo que vamos a tener un rebote. Cuando abramos el cepo, ahí vamos a tener un push adicional de rebote. No solo eso, sino que además, como la Argentina está muy descapitalizada, hay poco capital, ¿qué es lo que pasa? El retorno del capital, cuando algo es escaso genera mucho valor, es decir, tiene altos retornos, con lo cual eso favorece la inversión, aún con el marco institucional que tenemos.

Además, el recorte fiscal implica 15 puntos de ahorro que dejan de ser utilizados por el parásito estatal para ser utilizado por el sector privado en forma productiva, con lo cual ahí tenés otro push de crecimiento. Si a todo eso en algún momento podemos empezar a sumar las reformas estructurales, Argentina está en condiciones de crecer a tasas entre el 7% y el 10% per cápita anual.

Mira, cuando nosotros mandamos el DNU, que aún sigue vigente, no lo han podido derribar y ya empiezan a salir fallos de la Corte en nuestro favor, y la ley base, eso combinado hacía que Argentina saltara 90 puestos en el índice de libertad económica para que se pareciera a Alemania. Nosotros mandamos en esos primeros 30 días 1.000 reformas estructurales, es decir, mucho más de lo que se hizo durante todo el siglo XX, si vos lo ponés a pensar.

No solo eso, sino que además, yo no sé cuántas van a quedar de todas las reformas que enviamos, pero si nosotros conseguimos un buen resultado electoral en el 2025 y logramos que cambie la composición de las cámaras, no solo que vamos a terminar de enviar las reformas que ahora no nos dejaron pasar, sino que además tenemos 3.000 más.

Porque nosotros no es que nos queremos parecer a Alemania, en términos de libertad económica nos queremos parecer a Irlanda, a Suiza, a los países más libres del mundo. Es decir, queremos que en el largo plazo tengamos un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos.

Más frases de la entrevista a Javier Milei:

-”A la gente también les dije que el camino era duro, pero que esta vez iba a valer la pena”.

– “Yo estoy acá para hacer un trabajo, a mí me votaron para bajar la inflación, me votaron para volver a crecer y para terminar con la inseguridad. Estoy terminando con la inflación, estoy sentando las bases para volver a crecer y tenemos la calle en orden, es decir, yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy haciendo mi tarea. Después, la forma en que yo use mis redes sociales es un problema personal mío. Abrí mi red X, te lo propongo, ¿decime que dice en la portada?”