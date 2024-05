Judiciales: Presidentes de comisiones del Legislativo insisten que Choquehuanca deba convocar a sesión

Los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, Miguel Rejas y Roberto Padilla, respectivamente, insistieron este miércoles que el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, debe convocar a sesión plenaria para encaminar las elecciones judiciales.

Ambos senadores, pertenecientes al ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), coincidieron que la vía para retomar el proceso de preselección judicial pasa por la aprobación de una resolución o ley corta de ampliación de los plazos que fenecieron a comienzos de mayo.

“Nosotros hemos tenido toda la predisposición de agotar las instancias y aún seguimos esperando de que, tal vez, el presidente nato de Asamblea pueda convocar a otra mesa de diálogo y que podamos allanar el camino”, consideró Rejas.

En tanto que Padilla cuestionó la actitud de Choquehuanca en no consensuar con los tres partidos políticos el camino para que se retome el proceso de preselección judicial que se encuentra paralizado desde mediados de abril en la fase de entrevistas a los cerca de 400 postulares.

“Si la cabeza está mal, pues, vamos a estar mal nosotros abajo, entonces, que no tenga miedo (David Choquehuanca) por qué tiene miedo, no hay que tener miedo, hay que enfrentarse en la vida, no podemos ocultarnos”, añadió.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, coincidió en la misma demanda para que se convoque a sesión del Legislativo y aseguró que su bancada se encuentra comprometida con el proceso. ///agc