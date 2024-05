Kilométricas filas para el B-Sisa en Cochabamba, exigen habilitar más puntos de registro

El día de ayer los conductores bloquearon la Av. Beijing.

Cientos de personas realizan largas filas para el registro del B-Sisa (Boliviana de Sistemas de Autoidentificación) en Cochabamba, la población se encuentra molesta ante la falta de personal, ya que deben quedarse a dormir en el lugar para poder realizar este trámite y así poder cargar combustible a sus vehículos.

El B-sisa es indispensable para cargar combustible en todos los surtidores del país, este problema de las largas filas persiste desde hace varios días en Cochabamba, por ello la población exige que se habiliten más puntos para este registro.

El día de ayer, la población, ya molesta ante este hecho y la falta de solución, decidieron bloquear la Av. Beijing, con el fin de ser escuchados y que se dé una pronta solución.

“Solo hay una señorita que está atendiendo para semejante cantidad de personas, no tenemos gasolina, no podemos volver a nuestras casas, necesitamos una solución, por eso hemos bloqueado, no porque queremos perjudicar a nuestros compatriotas, sino porque hay una mala coordinación” , señaló una de las personas que se encontraba perjudicada.