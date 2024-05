La Fexco movió $us 175 millones y hubo 32.000 visitantes más que en 2023.

En 11 días, la segunda versión de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) generó un movimiento económico de $us 175 millones. Los organizadores calificaron la actividad como “la feria de los récords”.

El acalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, calificó la actividad como exitosa. Informó que se superaron las visitas de la pasada gestión; este año se registró la asistencia de más de 375.000 visitantes; 32.000 más que en 2023.

De igual forma, la rueda de negocios movió más de $us 100 millones.

“Batimos récord en esta segunda versión. La primera versión hicimos una alianza pública-privada que nos permitió 343.000 vistas; sin embargo, ahora pasamos las 375.000, tuvimos un gran apoyo de la población cochabambina”, dijo el alcalde.

Respecto de la rueda de negocios, indicó que se rebasó los $us 100 millones de dólares. De igual forma se sobrepasó los $us 150 millones que se movieron en todo el evento ferial en 2023; en esta segunda versión llegó a los $us 170 millones.

Reyes Villa afirmó que los más de 1.500 expositores, además de vender sus productos, pudieron mostrar su potencial en diferentes áreas, “lo que les permitió llegar a los clientes y esperan que éstos adquieran sus productos durante todo el año”.

El gerente general de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Alberto Arze, también expresó su satisfacción por las “metas superadas”.

“Estamos muy contentos. Todos los objetivos que nos habíamos planteado como organización (Icam, gobierno municipal) han sido cumplidos en movimiento económico, en cantidad de expositores, de visitantes. Ésta fue la Fexco de los récords”, dijo Arze.

El alcalde cochabambino anunció que se realizará un análisis de las ganancias que se generaron en la Fexco y aseveró que los recursos serán nuevamente invertidos en mejoras del recinto ferial.

“Necesitamos varias cosas: un edificio de parqueos, ampliar la plaza de comidas, baños, asientos; además, haremos varios cambios e innovaciones para que cada año sea mejor”, afirmó Reyes Villa.

Uno de los proyectos en el recinto ferial es la construcción del Fexco-Arena. Este escenario superará el tamaño de Viña del Mar, pues el objetivo es hacer de Cochabamba la sede artística más importante del país.