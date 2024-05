la inteligencia artificial identifica en eBay 40 obras de arte falsas

Una investigación liderada por Carina Popovici y la empresa que dirige, Art Recognition, referentes en la autenticación de obras de arte, ha descubierto 40 obras de arte falsas a la venta en eBay, incluyendo una supuesta obra de Monet y otra de Renoir, ambos maestros del impresionismo.

La tecnología de inteligencia artificial utilizada en esta investigación ha demostrado ser efectiva a la hora de detectar falsificaciones, lo que puede terminar siendo un notable golpe contra la venta de arte falso en Internet.

La investigación, realizada en colaboración con la empresa suiza Art Recognition, utilizó la IA para analizar imágenes de obras de arte anunciadas en el citado portal de comercio electrónico, y su algoritmo identificó como falsas varias obras, incluyendo:

El Renoir ya no está a la venta, pero el vendedor del Monet, de Ohio, sigue manteniendo el cuadro a la venta en eBay

Popovici asegura que la tecnología de IA ha revolucionado la capacidad de detectar falsificaciones online:

«En el pasado, era realmente difícil detectar esta clase de cosas, porque no podías tomar muestras de una imagen en Internet. Pero con la nueva tecnología, es fácil… simplemente descargas una imagen, y en 10 minutos lo sabrás».

La tecnología de IA aplicada en estos casos hace uso de redes neuronales artificiales que analizan detalladamente desde los patrones de las pinceladas hasta las paletas de color de las obras, permitiendo una evaluación rápida y efectiva de su autenticidad.

eBay afirma que la venta de artículos falsificados está estrictamente prohibida en la plataforma y que utiliza múltiples capas de tecnología de IA, investigadores capacitados profesionalmente y programas de protección del comprador para garantizar la autenticidad de los productos vendidos.

De hecho, el portal presume de haber bloqueado en 2022 la publicación de 88 millones de presuntas falsificaciones, además de eliminar 1,3 millones de artículos tras revisiones.

Sin embargo, el portal no ha respondido explícitamente a la denuncia de la doctora Popovici sobre la venta de arte falso en la plataforma:

«Me frustra enormemente que no respondan. Estoy realmente sorprendida por ello, porque tienen una responsabilidad. No pueden simplemente fingir que no ven lo que está sucediendo. Hay indicios claros de que hay un problema».