La Paz: Revelan que Epsas firmó contrato para instalar tuberías chinas que resultaron defectuosas

Parte de la tubería que no tiene un revestimiento necesario para evitar la contaminación del agua potable. Foto: Visión 360

El escándalo por el daño económico provocado por el caso de las tuberías chinas defectuosas se agrava. De acuerdo a los documentos a los que Visión 360 accedió, en la gestión del exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S. A. (Epsas), Jaime Gutiérrez, se firmó un contrato para instalar dichas tuberías, pese a que las mismas aún no habían sido entregadas y que existían informes que señalaban que no eran aptas para transportar agua potable a la Zona Sur.

“Artículo segundo: Adjudicar el proceso de contratación: Lic-007/2023 Construcción nueva tubería acero DN700 (en las zonas) Valle de las Flores Callapa Obra Civil (primera convocatoria) en favor de la Empresa Armen Ingeniería & Construcción SRL”, señala la parte principal de la Resolución Administrativa Nº DL/JRAA/177/2023.

El documento fue emitido el 3 de julio de 2023 y lleva la firma del abogado, Jesús Arandia y el Responsable del Proceso de Contratación en Licitación Pública – RPC Epsas S.A. El detalle precisa que el monto a pagar por la instalación de esas tuberías es de 10.145.659 bolivianos.

En contacto con Visión 360, el exinterventor Gutiérrez confirmó que el contrato fue firmado pese a que en esa fecha las tuberías de fabricación china aún no habían sido entregadas a Epsas por la empresa La Llave S.A. y que existían informes que señalaban que dicho material no cumplía con los requisitos y no era apto para transportar agua potable.

“Sí, en primera instancia sí hemos hecho parte del trabajo, hicimos el cambio de algunas tuberías que ya estaban dañadas”, señaló Gutiérrez, quien no detalló cuáles eran las tuberías que se usaron para reemplazar las dañadas.

Recordemos que el caso de las tuberías chinas, tienen que ver con el posible daño económico de 14,3 millones de bolivianos que se causaron por la compra de este material a la empresa La Llave S.A. Tres comisiones de Epsas, en 2023, confirmaron que las tuberías no contaban con el diámetro solicitado y lo más importante, tampoco tenían el revestimiento interno necesario, para evitar que se contamine el agua potable.

La licitación y la adjudicación de ese primer contrato se firmó en la gestión de exinterventor, Bladimir Iraizos, quien en 2021 además autorizó el pago de adelantes por más de 10 millones de bolivianos. Paradójicamente, las tuberías ya están en la planta de tratamiento de Epsas en la zona Pampahasi, pero oficialmente se rechazó su entrega, eso en la gestión de Gutiérrez.

La tubería china debía remplazar las que fueron instaladas provisionalmente luego del megadeslizamiento del año 2011, en las zonas Callapa y Valle de las Flores.

Por otro lado, el investigador y consultor en temas de saneamiento, José María Herbas, afirmó que funcionarios de Epsas S. A. denunciaron actos de corrupción en relación al proceso de adjudicación en el que la empresa Armen Ingeniería resultó favorecida. En este hecho estaría involucrado Gutiérrez.

