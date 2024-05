Al primer trimestre de este año, las remesas que obtuvo Bolivia del extranjero tuvieron un retroceso del 11% respecto a similar período de 2023, de acuerdo con el último registro oficial del Banco Central de Bolivia (BCB).

Los fondos generados por los bolivianos residentes en el extranjero y que son enviados a sus familias en el país se redujeron de $us 376,68 millones a $us 334,98 millones en dicho período de análisis.

El monto es incluso menor a los registrados en los últimos tres años. De enero a marzo de 2021, las remesas familiares llegaron a $us 337,09 millones, un año despúes se incrementaron a $us 364,81 millones y en 2023 treparon hasta los $us 376,68 millones. (Ver cuadro).

Para sus reportes, el BCB recopila información del sistema financiero nacional, de las empresas de transferencia electrónica de dinero y de otras fuentes.

La caída en las remesas familiares se explica principalmente por los menores envíos desde Chile, Brasil, Estados Unidos y España, exceptuando Argentina, donde hubo un incremento en los flujos de dinero hacia el país.

CHILE. El caso que más llama la atención es Chile. Los fondos enviados desde este país entre enero y marzo de este año cayeron en 33,6%, unos $us 33 millones menos que los reportados en igual período de la gestión pasada, según el análisis realizado por La Razón con base en los datos publicados por el BCB en su sitio de internet.

La Razón publicó el 13 de mayo un reportaje que da cuenta de que Chile se ha convertido en los últimos años en el destino preferido de los migrantes bolivianos debido a su oferta laboral y a los elevados salarios. En cinco años, las remesas desde ese país se han duplicado y la migración a la nación trasandina ha crecido en 35,1%.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, publicado el 29 de diciembre de 2023 en su página web, la colectividad boliviana creció, entre 2018 y 2022, en 35,1%, de 109.576 a 148.059 personas. Aparejado a este crecimiento de la población migrante boliviana en Chile, también ha aumentado de manera progresiva el envío de remesas familiares.

En cinco años, de 2019 a 2023, los envíos de dinero provenientes de los trabajadores bolivianos a sus familias en el país se ha duplicado, al haber pasado de $us 159,30 millones a $us 312,97 millones, de acuerdo con los datos publicados por el BCB en su sitio de internet.

Los fondos provenientes de otros países también han bajado al primer trimestre de este año. A la nación trasandina le siguen Brasil (-14,7%), Estados Unidos (- 10,2%) y España (-1%), que son los mayores remesadores de fondos hacia el país. (Ver infografía).

Argentina, que es el quinto país de donde provienen las remesas familiares, ha subido su participación durante este período en 27,9%, de $us 13,77 millones a $us 17,61 millones. Los bolivianos que residen en Italia, Suiza y Francia también han incrementado sus envíos de dinero al país, pero las remesas no son tan significativas como las que provienen de España, Chile, Estados Unidos, Brasil o Argentina.

Según los últimos datos publicados por Naciones Unidas (ONU), para 2020, se registraron 927.244 bolivianos en distintos países del mundo. Este número representa al registro legal, pero existe otra cantidad no registrada que vive de manera irregular en los países de acogida.

Así, los principales países de residencia de los bolivianos son Argentina, con 423.136 personas; España, con 159.936; Chile, con 128.782; Estados Unidos, con 80.028; Brasil, con 49.289; Perú 28.165; e Italia 15.580. (Esto representa el 92,4% de residentes en el exterior). De acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre las elecciones generales realizadas en 2020, se sufragó en 29 países donde se tienen residentes bolivianos.

El flujo de dólares aún no es normal en el país. Foto: RRSS

Remesas deben pagarse en la misma moneda

En enero de este año, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) instruyó a las entidades de intermediación financiera y empresas que pagan giros y/o remeses desde el exterior, a pagar en la misma moneda en la que se efectuó el envío.

Mediante la Carta Circular 662/2024, la Asfi recordó que está precautelando los derechos de los consumidores financieros.

En una conferencia de prensa, el 17 de ese mes, la directora de la Asfi, Ivette Espinoza, aclaró que las entidades financieras que no cumplan con esta normativa serán sancionadas. “Si a ti te mandan en dólares, deberían darte tu giro o remesa en dólares, si es en euros igual, en la moneda en que te han remitido. De las inspecciones y revisión que hemos estado haciendo, identificamos estos aspectos y no es correcto. Los dólares tienen que venir, no los tienen que dejar allá, en función a eso sí se está emitiendo una circular”.

La funcionaria dijo que no debería ser necesario emitir la circular, aunque se lo hizo porque se recibieron muchas quejas de la población. Por ello, añadió Espinoza, se determinó hacer un control más exhaustivo.

Asimismo, Espinoza recordó a la población que si tiene problemas para el cobro de giros y/o remesas del exterior deben hacer conocer su reclamo. En primera instancia, en sus entidades de intermediación financiera, en la empresa de giros o, en su defecto, apersonarse a oficinas de la Asfi distribuidas en todas las capitales de departamento del país. Además, pueden ingresar a la página web www.asfi.gob.bo o comunicarse con la línea gratuita 800 103 103 para presentar su reclamo.

Bolivia afronta una escasez de dólares desde febrero de 2023 debido a la caída de las reservas internacionales y a otros factores.