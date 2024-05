Los bancos limitan pagos y compras por internet por escasez de dólares

Esto hizo que algunos bancos reduzcan los montos en los pagos por la web. Por ejemplo, una financiera bajó su límite básico de $us 1.000 mensuales a $us 200. Y si el usuario sobrepasa este monto el banco aplica una tasa del 10% a la operación.

“No fabricamos dólares”

Ante esta situación, fuentes del sector financiero consultadas por EL DEBER, que pidieron no ser identificadas, indicaron que esta situación se da por la escasez de dólares en el sistema.

¿Qué está pasando? Consultó EL DEBER y desde las fuentes del sector informaron los siguiente: “Es que no hay dólares. Entonces, los bancos no fabricamos dólares, los compramos también. Y si no los conseguimos, no podemos atender los requerimientos, es así de simple”, explicaron.

Otra fuente indicó que por la escasez de dólares no pueden atender todas las solicitudes de salida de dinero (en dólares al exterior), ni tampoco el consumo de tarjetas, porque cada vez que se consume con tarjeta en el exterior, el pago debe ser en dólares.

El analista financiero, Jaime Dunn, sostuvo que en este momento Bolivia tiene una especie de ‘corralito’ de a cuenta gotas, por las restricciones que hay en el acceso a la divisa estadounidense.

“El hecho de que tú no puedes disponer de tus divisas en los mismos términos y condiciones de antes significa que ya se está armando, o más que hablar de corralito, un cerco alrededor de la divisa extranjera”, observó.

Para el especialista, para contrarrestar esta situación es necesario liberar la economía para acceder a más divisas. Pero por sobre todo, es imperioso que el Estado boliviano deje de gastar dólares.