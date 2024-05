Los guardaparques de Bolivia: una ardua y noble labor poco reconocida

Los guardaparques son los responsables de salvaguardar los bosques y parques, y se enfrentan a numerosos retos por la falta de apoyo y recursos suficientes para lograrlo con la mayor eficiencia



Bolivia cuenta actualmente con 22 parques nacionales, los cuales abarcan un total de 18.271.600 hectáreas, y solamente tiene 295 guardaparques, quienes realizar una labor muy importante y sensible, como es la de preservar y controlar un área tan extensa, y que se ha vuelto muy complicada por la falta de soporte.

Los guardaparques son los responsables de salvaguardar los bosques y parques, y se enfrentan a numerosos retos por la falta de apoyo y recursos suficientes para lograrlo con la mayor eficiencia, además de los riesgos a los cuales están expuestos en los territorios especiales de conservación.

Nadia Eid, Gerente Corporativa de Comunicación y RSE del Grupo Nacional Vida, explica que “Sabemos la ardua labor que realizan nuestros Guardaparques, exponiéndose a muchos peligros durante su jornada. Ellos se entregan a este trabajo con un gran compromiso con la defensa de nuestro patrimonio natural y de nuestros ecosistemas. Deseamos que se multipliquen las muestras de apoyo y la consciencia empresarial para seguir ayudando a los protectores de los bosques a cumplir con su misión”.

Como parte de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial, Nacional Seguros ha otorgado ya 252 pólizas de seguros contra accidentes personales a los guardaparques de Bolivia, para así seguir cumpliendo con mayor protección su importante labor de cuidado ambiental y forestal en distintas áreas protegidas del país.

La compañía entregó pólizas de seguro contra accidentes personales a 252 guardaparques con las siguientes coberturas: muerte accidental por $us. 3,000; incapacidad total y/o permanente por Accidente por un valor de $us. 3,000 y reembolso de gastos médicos por accidente de $us. 600.

“En Nacional Seguros y el Grupo al que la compañía pertenece,

estamos desarrollando una marca humanizada, pues nuestra prioridad son las personas. Nos enfocamos en diferentes proyectos de RSE en los ámbitos de educación, salud, deportes y desarrollo social, sin descuidar aspectos tan importantes como el cuidado del medio ambiente, que forma parte de los criterios que aplicamos”, destaca Eid.

Sobre Nacional Seguros

Nacional Seguros es una de las aseguradoras más sólidas y de mayor crecimiento del país. Líder en el mercado de seguros de personas, tiene presencia en los nueve departamentos y múltiples canales no presenciales. Protege actualmente a más de medio millón de bolivianos que le confían su vida, su salud y/o sus bienes.