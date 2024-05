Mario Aguilera: La situación económica en la Gobernación cruceña es “complicadísima”

“No hay gas, no hay petróleo, no hay regalías, no hay ingresos, no hay manera de solventar las necesidades”, dijo Aguilera

Fuente: Unitel



El gobernador cruceño Mario Aguilera manifestó que la situación económica de la Gobernación es “complicadísima” y más si se toma en cuenta que el 90% del presupuesto se basa en producción petrolera y gasífera. “Según la proyección de la venta de gas y el valor internacional de comercialización, vamos a tener menos de 300, y algo más, millones de bolivianos en ingresos de la Gobernación. El 2024, dificultad que no ha sido resuelta para la anuncia. Prácticamente el 90% del presupuesto de la Gobernación se basa en producción petrolera y gasífera”, sostuvo Aguilera. Este porcentaje está compuesto entre regalías, impuestos directos de hidrocarburos, impuestos especiales o derivados de hidrocarburos, situación que golpea al departamento cruceño. “No hay gas, no hay petróleo, no hay regalías, no hay ingresos, no hay manera de solventar las necesidades y requerimientos de nuestra población”, dijo el gobernador cruceño. Un reporte de la Secretaría Departamental de Desarrollo Económico refleja que la coparticipación en las recaudaciones del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) para los departamentos se ha reducido en 70% menos aproximadamente, desde junio de 2022 hasta abril 2024, porque YPFB amparado en Decretos Supremos está pagando al Servicio de Impuestos Nacionales con Notas de Crédito Fiscal (papeles). “Al no pagarse el impuesto en efectivo, el Gobierno nacional interpreta que las entidades autonómicas no deben recibir coparticipación alguna o en muy baja proporción”, concluye el reporte de la Gobernación. Propuestas de la Gobernación 1. Incremento de remuneración. En el caso de la exportación de gas es importante crear condiciones comerciales más atractivas para el inversor privado. Esto se puedo lograr brindando los espacios contractuales necesarios para incrementar la rentabilidad del negocio y reducir la injerencia del estado en las decisiones estratégicas corporativas 2. Subvención de precios. Se deben eliminar de forma gradual y sectorial la subvención de precios de la energía, haciendo que su producción y comercialización para el mercado interno sea también atractiva y no un castigo para el productor privado y una carga para el Estado. 3. Optimización del sistema. Se debe optimizar las operaciones de nuestros sistemas de transporte y refinación, actualmente con una alta capacidad ociosa dada la reducción de carga y entregas. Esto bajaría no solo los costos de operación sino también los costos logísticos de importación. 4. Controles efectivos en la comercialización. Mayor control en frontera para evitar el contrabando de carburantes y la no venta de combustibles a vehículos indocumentados.