Mensaje de la CAINCO sobre la economía del país coincide con diagnóstico de organismos internacionales, señala analista

Fuente: Unitel

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, señaló el 1 de mayo que “las malas políticas del Gobierno están provocando que la crisis vaya desbordando”, bajo ese contexto, el analista en temas económicos, Gonzalo Chávez, señala que este diagnóstico coincide con aquellas apreciaciones de los organismos internacionales.

“Coincide con lo que hace mucho tiempo dicen varios analistas económicos sobre la crisis boliviana, con las calificadoras de riesgo, con el Fondo Monetario Internacional, con revistas del presidente The Economist o Bloomberg, con el Banco Mundial”, dijo Chávez.

El analista dijo que existen “malas” políticas económicas que se están aplicando en el país a tiempo de citar una serie de dificultades que se han identificado durante los últimos meses.

“Los problemas del país se han estado agravando por el déficit comercial, por la falta de dólares, por el problema del déficit público que es gigantesco, por la muerte lenta que está teniendo el sector gas y los graves problemas que se han presentado y denunciado del litio”, dijo tras su evaluación.

El presidente de la Cainco sostuvo que este 1 de mayo no hay nada que celebrar, remarcando que las familias que trabajan día a día no viven de la política.

Antelo enfatizó que ya no se pueden seguir repitiendo fórmulas que no funcionan, con medidas económicas que han fracasado una y otra vez, por lo que demandó dejar de ‘tapar el sol con un dedo’, sino asumir acciones que no queden en meras señales.