Microempresarios que exportan tienen problemas para pagar el el transporte de sus productos por la escasez de dólares

“Nosotros no molestamos al Gobierno, queremos producir, queremos llevar a otros países”, manifestó una de las dirigentes. Parlamentarios cuestionan falta de transparencia del Gobierno.

Fuente: Unitel

El problema de la falta de disponibilidad de dólares que es advertido por diferentes sectores no es ajeno con artesanos y microempresarios dedicados a la exportación, de acuerdo con el reporte de la dirigente Paulina Apaza, quien refirió que se ven impedidos de enviar sus productos al exterior, ya que hay fletes que deben abonarse con la divisa estadounidense.

Apaza sostuvo que esta situación implica la reducción de sus ventas para la exportación, por lo que pidió una solución al Gobierno nacional, advirtiendo que la situación económica también llevaron a reducir su negocio en el sentido que pasó a ser una empresa familiar después de haber sido un empresa que contaba con 50 trabajadores.

“Yo viajo personalmente, llevando la mercadería, sacándola. Ahora poco estamos enviando, ya no tenemos dólar. ¿Con qué dólar podemos llevar? (…) Nosotros no molestamos al Gobierno, queremos producir, queremos llevar a otros países”, sostuvo la dirigente este miércoles.

Según su explicación, su labor se enfoca en la exportación de productos fabricados con materiales de alpaca, pero otro problema es el incremento de precios de los insumos que utiliza para trabajar con el mencionado material.

“La mano de obra calificada es muy cara también. Eso es lo que sufrimos los artesanos”, señaló la ejecutiva al demandar una solución a las autoridades, ya que son cientos de emprendimientos los que se ven afectados por esta situación.

Si bien hay fletes que se deben pagar en dólares, el dirigente de la Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (Schatin), Pedro Quispe, sostuvo que en su sector están obligados a recibir el pago en bolivianos, caso contrario no pueden trabajar.

Sin embargo, al salir al exterior no pueden realizar ningún pago en bolivianos. Además, la falta de carga internacional obliga, según el dirigente, a no incrementar los fletes.

“Estamos perdiendo, es una pérdida millonaria que se está ocasionando con todas las cargas de importaciones y exportaciones hoy en el día”, puntualizó Quispe, al acotar que otra dificultad que tienen los transportistas es la provisión de repuestos, cuyos precios subieron hasta un 40% en diferentes casos.

El senador evista Leonardo Loza advirtió que está situación va a repercutir fuertemente en la economía nacional y denunció que la política económica de la actual administración estatal está llevando al fracaso al país.

“Seguramente el Gobierno solo va a salir a decirnos ‘los evistas no quieren que haya dólares en nuestro país’. Creo que el Ministro de Economía no está haciendo una lectura y cuando nosotros hacemos peticiones de informe, no quieren prestarlo. Pero en el fondo están llevando a un fracaso económico en nuestro país.