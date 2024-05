Morón: Crisis institucional se ha transformado en una chacota que nos lleva a una crisis política y económica

Para el legislador de Creemos esa crisis institucional está afectando no solo a los órganos del Estado, también a los partidos políticos.

Fuente: Prensa Creemos

Que Choquehuanca no convoque a sesiones de Asamblea, que se haya interpuesto una acción de cumplimiento para que el vicepresidente cumpla con sus deberes y que el Parlamento esté paralizado por orden de una sala constitucional, son una muestra de la crisis institucional, política económica y social que atraviesa el país, según el senador Erik Morón (Creemos).

En ese sentido, el legislador dijo que llama la atención que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, esté sometido a otro órgano del Estado y tenga que esperar un fallo constitucional para recién viabilizar su trabajo convocando a sesiones de Asamblea.

“Cuando a él (Choquehuanca) le compete, dentro de sus facultades del Órgano Legislativo, está en llamar a (sesión) de la Asamblea Legislativa Plurinacional; es el presidente nato de la Asamblea Legislativa; nunca deberíamos haber llegado a que otro órgano independiente del Órgano Legislativo tenga que instruir al Órgano Legislativo si lesionó o no; eso es una falta clara de institucionalidad que estamos viviendo en el país, no puede someterse el Órgano Legislativo a otro órgano, somos órgano independiente; como no hay institucionalidad en el país, esto se ha transformado en una chacota de crisis política, crisis económica y crisis institucional”, sentenció Morón.

En esa línea, el legislador de Creemos añadió que esa crisis institucional está afectando no solo a los órganos del Estado, también a los partidos políticos donde las ambiciones personales se están sobreponiendo a los problemas que aquejan a los bolivianos día a día.

“No hay consenso en la Cámara de Diputados, no hay consenso en la Cámara de Senadores; a veces vemos un cruce de consensos y falta de consensos en el mismo Ejecutivo; no hay consenso en los partidos políticos, no hay consenso en el partido del MAS, no hay consenso en los partidos de oposición; esta es una falta de experiencia política que estamos viviendo hoy en día los ciudadanos y que debemos dejar esas ambiciones políticas personales, partidistas a un lado y ocuparnos de los problemas de los bolivianos por encima de sus intereses de índole partidista o personales”, señaló Morón al respecto.