Avanza la reconstrucción del caso Odalys y suman las contradicciones de Joel

Abogados coinciden en que existen inconsistencias en las declaraciones del novio de la desaparecida, Joel P., quien es el principal sospechoso del caso.

Fuente: La Razón

¿Qué pasó el 30 de marzo? La desaparición de Odalys Vaquiata, de 28 años, permanece como un misterio desde ese día en que fue vista por última vez. Su novio, Joel P., con quien fue de viaje hacia el norte de La Paz, retornó al trayecto que tomó con la joven mamá esa jornada, pero esta vez enmanillado y como sospechoso de la desaparición.

Sus versiones han sido constantemente puestas en duda y, con la reconstrucción que ahora se lleva a cabo, las dudas han sumado. Abogados coinciden en que hay inconsistencias en las declaraciones del sindicado, que asegura que tras una pelea fue ella quien lo dejó cuando pretendían volver a la ciudad de La Paz.

“Ya estamos en el tercer día de reconstrucción de los hechos, han surgido nuevos elementos, nuevas versiones de Joel. Indica él que probablemente habían consumido vino en la localidad de Chitia; sin embargo, a las preguntas que se han realizado por la autoridad fiscal y por este servidor abogado, hemos podido establecer que no es cierto. Nos habla de un sacacorchos que estaría en el vehículo, pero en la requisa no se ha encontrado este elemento”, aseveró el abogado de la familia de Odalys, Franklin Chacalluca.

ODALYS

La reconstrucción del caso comenzó el jueves en la ciudad de La Paz. Al inicio se hablaba de dos jornadas de trabajo, pero se extendió hasta este sábado. Los actuados continúan en un esfuerzo por establecer qué sucedió previamente a la desaparición de Odalys, con la esperanza de poder encontrarla.

El viernes, la abogada de uno de los investigados, Mónica Irusta, hablaba ya de declaraciones contradictorias de Joel P. “Se ha dado a conocer de muchas, ya no contradicciones, sino pruebas contundentes de que este ciudadano (Joel) ha mentido en todo momento (…). En todo el momento él ha tenido el celular (de la víctima) en su poder; (…) no sabe cómo explicar ciertos extremos, razón por la cual ya no estaríamos hablando de hipótesis. La Fiscalía y la Policía ya tienen pruebas como tal”, aseveró Irusta, según la estatal ABI.

Ahora Chacalluca coincide en que hay inconsistencias en las declaraciones de Joel P.

“Incluso cuando ellos supuestamente llegan a la piscina de Tocaña, él (Joel P.) dice que se cambiaron de ropa, pero en la declaración manifiesta otro tipo de versión. Nuevamente nos encontramos ante otra contradicción del señor Joel”, indicó el jurista.

La reconstrucción, en tanto, avanza. El acto investigativo sigue en el norte de La Paz, donde Odalys y Joel P. fueron de paseo el 30 de marzo. El sindicado argumentó que llegaron a Tocaña y que, al retornar a La Paz, la joven dejó el vehículo en el que viajaban, que era de propiedad de ella, y que no la volvió a ver. Ya son más de 70 días de búsqueda de la víctima.

El equipo de abogados, la Fiscalía y la Policía avanzan con el paso a paso de lo que sucedió antes de la desaparición, con el sustento de declaraciones y otros indicios colectados.