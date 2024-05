“No desconfié y le transferí”: Hackearon el WhatsApp de su amiga y la estafaron con Bs 2 mil

Este miércoles 2 de mayo, se recepcionaron ocho nuevas denuncias de víctimas de ciberestafas.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para desmantelar una red de ‘ciberestafadores’ en Santa Cruz de la Sierra, las estafas continúan afectando a los ciudadanos de la capital cruceña. Este miércoles 2 de mayo, se recibieron ocho nuevas denuncias de víctimas de ciberestafas.

Una de las víctimas, relató a Notivisión cómo fue estafada por Bs 2,000. “El día de ayer recibí un mensaje pidiéndome el favor de una amiga frecuente en donde me dijo que necesitaba hacer un pago urgente y que por favor le presté el dinero. Como en anteriores ocasiones ya le había hecho el mismo favor, no desconfié y le hice la transferencia. Se despidió bien de mí y listo”, contó la mujer.

“Al llegar a mi casa a las 13:00, ella me escribió desde el celular de su marido diciéndome que no respondiera ningún mensaje porque le habían hackeado su WhatsApp. Le envié las capturas y ahí nos dimos cuenta que estaban haciendo estafas a nombre de ella con su número de teléfono”, agregó.

La mujer descubrió que no era la única afectada. “Contactándose ella con otras personas, encontró a otras dos víctimas a quienes con el mismo método de pedir un favor urgente les habían robado dinero. A mí me estafaron Bs 2,000. No sospeché nada porque es mi amiga y antes habíamos hecho la misma operación, así que no había forma de sospechar”.

Finalmente, recomendó “tener cuidado antes de realizar cualquier transferencia. Intenten contactarse con la otra persona por llamada o algún otro método porque ya no se puede confiar en los mensajes de WhatsApp”.

El nuevo modus operandi de los ciberestafadores consiste en hackear las cuentas de WhatsApp para hacerse pasar por los propietarios de los números de teléfono y pedir favores urgentes para obtener dinero. Esta forma de estafa ha estado aumentando, a pesar de la reciente desarticulación de una red de cibercriminales en la capital cruceña.